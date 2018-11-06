競總咖啡飄香 打造青創基地

新黨北市中山大同區議員候選人蘇恆（右）競選總部設在自家的咖啡廳，蘇恆表示，咖啡廳比起傳統競選總部氣氛輕鬆，也能近距離與選民互動效果更好。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

選戰進入倒數階段，候選人紛紛成立競選總部，北市議員候選人比特色也比創意，有人設置在家咖啡廳，希望能讓更多民眾走進來互動，有的打造青創基地、咖啡館等多元空間，還有人走田園風，以綠色植栽牆點綴辦公室，選後將免費發送植栽，貼近民眾生活。

喝咖啡聊政治 選情加分

新黨北市中山大同區議員候選人蘇恆把總部設在家咖啡廳，提供選民喝咖啡聊政治的空間。蘇恆說，傳統競選總部太過嚴肅，容易讓民眾卻步，咖啡廳環境比較輕鬆，可以跟選民近距離接觸，民眾反應不錯。

蘇恆表示，不少民眾因為來用餐、喝飲料而認識她，甚至有許多人給予支持與意見，對選情有加分效果；另一方面，青年從政經費有限，競選總部設在咖啡廳有店員可以幫忙顧，省去租屋及人力成本。

國民黨大安文安區議員候選人耿葳競總打造成市民多元開放公共空間，白天是年輕人青創基地，午後則為街坊鄰居閒暇時的咖啡館，夜晚變身學生自修中心，周末當成多元課程的知性教室。

耿葳表示，她的想法是要提供一處市民資源共享、開放利用的公共場域，不只為選舉，導入小型沙龍概念，邀市民朋友自組讀書會、欣賞電影、青年切磋各項市政產業經驗，用小空間展現共融力量。

貼近新創脈動 走田園風

松信區藍營候選人徐巧芯租用Coworking Space，和電競、區塊鏈、美食評論網等創業者共用辦公室，打出先進科技、共享空間、復古時尚等三大特色，節省租金也貼近新創產業脈動。

同選區綠營候選人許淑華大走田園文青風，以綠色植栽牆妝點辦公空間，選後還計畫將小盆栽送給支持群眾，響應環保愛地球。

(中國時報)

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