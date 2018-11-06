民進黨批美館搶開工 朱駁無關選舉

新北市長朱立倫5日出席教育局舉辦的「昂揚計畫成果發表會」，現場體驗異國美食和傳統文化。（許哲瑗攝）

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中國時報
／新北報導
新北市長朱立倫5日出席教育局舉辦的「昂揚計畫成果發表會」，現場體驗異國美食和傳統文化。（許哲瑗攝）

新北市立美術館發包開工引發爭議，民進黨立委鄭運鵬、羅致政質疑年底動工倉促，應避開選舉時段；朱立倫反擊，工程不論大小，本來就按照年度計畫進行，一切遵循市政程序，跟選舉無關。

綠委酸朱「剪綵王」

朱立倫昨出席教育局「昂揚計畫成果發表會」記者會，體驗東南亞美食、菲律賓古文物，觀賞新住民親子回外婆家的紀錄片，赴泰國、越南、菲律賓等地實習的學生也發表心得，活動現場還有趣味闖關、親子互動等體驗，場面熱鬧。

朱立倫說，新北市是全台新住民、新住民第2代人口最多的都市，近年東協崛起，新北市自2015年舉辦「昂揚外婆橋計畫」，藉國外文化體驗、企業見習、企業實習及外婆橋返鄉溯根，讓新住民及新住民二代，甚至一般學生，都能重新認識東協國家。

媒體問到綠委鄭運鵬、羅致政在立法院召開記者會，質疑新北市立美術館上個月才成功發包，朱立倫任期僅到12月中旬，卻執意在年底動工，根本是把做苦工的丟給下一任市長，且選前4個月是看守期，應暫停所有重大決策，交給下一任首長發包，大酸朱立倫為「剪綵王」。

朱指一切按程序辦理

朱立倫表示，美術館已因發包不成工程延宕多年，上月終於成功發包，預計年底動工，市政工程不論大小，全都按照該走的程序進行，且美術館動工時期也是在選舉後，與政治選舉無關。

新北市政府發言人張其強也指出，難道市政建設碰到選舉就得喊停？邏輯不通，全案一切都按程序辦理，更會接受議會監督。

位於三鶯新生地的新北市立美術館興建工程，規畫5年多、歷經7次流標，終於在上月16日，以18.6億成功發包，預計年底前動工，2022年底開館營運。

(中國時報)

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