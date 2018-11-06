爭議看板遭拆 范振揆怒告

范振揆日前製作的大型廣告看板設置在竹北、新豐等地，不到半天即遭拆除。（莊旻靜翻攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

曾經參選立委的范振揆日前在新豐、竹北等地懸掛4面大型廣告看板，內容合成徐欣瑩與妙天禪師照片，不過不到半天即遭拆除，范振揆5日前往新竹縣警察局竹北警分局，揚言對拆除者提告，不排除再掛上。徐欣瑩競選團隊則回應，已針對不實合成廣告部分提告，也呼籲對手端正選風，勿使用奧步抹黑、造謠。

范振揆在設置的看板上，合成徐欣瑩與妙天禪師的照片，還寫上「妙天黨治腫瘤」、「納骨塔詐欺案」等字句，范振揆指出，他看板上的內容都是曾發生過的事情，因此他不認為這是抹黑，如果看板由警方、公權力拆除，他沒有話說，但遭不明人士拆，他則認為他有表達言論自由的權利，因此對拆除者提出毀損、強制罪告訴。

爭言論自由 提毀損告訴

范振揆也說，這次縣長選舉應是徐欣瑩氣勢最強，但他個人「對她是比較不喜歡」，設置看板是因一直以來都沒有人把這些事情重新揭露。他也說，看板不知道是被誰拆除，但「只有一個人有動機」。他5日被警方通知前往製作筆錄，被告違反選罷法及妨害名譽，也對拆除者提告。

徐競選團隊籲 勿用奧步

徐欣瑩競選總部發言人陳程振則表示，這則不實合成廣告不是團隊拆除，且已進入司法程序，由警方調查釐清，他也強調，對手陣營有人攻擊宗教、歧視性別，不想比政見跟政績，這是台灣選舉向下沉淪的主要原因，希望大家用理性分辨，呼籲新竹選民唾棄下流手段，有個正大光明的對決與提升。

依「新竹縣總統副總統及公職人員選舉活動期間競選廣告物管理規則」，競選廣告物可在競選活動期間（選舉日前10天）設置，縣府會事前函請各公所提供地點，不過設置地點不能在隧道、地下道、橋梁等地，而在非競選活動日前，則由相關單位管理。

(中國時報)

民進黨批美館搶開工 朱駁無關選… 彰化縣史首場政見辯論 有影

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。