爭議看板遭拆 范振揆怒告

2018年11月06日 04:12 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

曾經參選立委的范振揆日前在新豐、竹北等地懸掛4面大型廣告看板，內容合成徐欣瑩與妙天禪師照片，不過不到半天即遭拆除，范振揆5日前往新竹縣警察局竹北警分局，揚言對拆除者提告，不排除再掛上。徐欣瑩競選團隊則回應，已針對不實合成廣告部分提告，也呼籲對手端正選風，勿使用奧步抹黑、造謠。

范振揆在設置的看板上，合成徐欣瑩與妙天禪師的照片，還寫上「妙天黨治腫瘤」、「納骨塔詐欺案」等字句，范振揆指出，他看板上的內容都是曾發生過的事情，因此他不認為這是抹黑，如果看板由警方、公權力拆除，他沒有話說，但遭不明人士拆，他則認為他有表達言論自由的權利，因此對拆除者提出毀損、強制罪告訴。

爭言論自由 提毀損告訴

范振揆也說，這次縣長選舉應是徐欣瑩氣勢最強，但他個人「對她是比較不喜歡」，設置看板是因一直以來都沒有人把這些事情重新揭露。他也說，看板不知道是被誰拆除，但「只有一個人有動機」。他5日被警方通知前往製作筆錄，被告違反選罷法及妨害名譽，也對拆除者提告。

徐競選團隊籲 勿用奧步

徐欣瑩競選總部發言人陳程振則表示，這則不實合成廣告不是團隊拆除，且已進入司法程序，由警方調查釐清，他也強調，對手陣營有人攻擊宗教、歧視性別，不想比政見跟政績，這是台灣選舉向下沉淪的主要原因，希望大家用理性分辨，呼籲新竹選民唾棄下流手段，有個正大光明的對決與提升。

依「新竹縣總統副總統及公職人員選舉活動期間競選廣告物管理規則」，競選廣告物可在競選活動期間（選舉日前10天）設置，縣府會事前函請各公所提供地點，不過設置地點不能在隧道、地下道、橋梁等地，而在非競選活動日前，則由相關單位管理。

(中國時報)