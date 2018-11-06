彰化縣史首場政見辯論 有影

2018年11月06日 04:12 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長魏明谷表示，樂見5位候選人就各自的政策願景進行理性交流。（謝瓊雲攝）

原本態度較保留的王惠美（左二）透過競選總部回應，願意就彰化的未來願景進行理性交流。（謝瓊雲攝）

彰化縣史上第一場公開政見辯論可望成形？無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，5日在總部舉行記者會公開下戰帖，邀請另4名對手公開辯論。對此魏明谷表示樂觀其成，要求各陣營派代表共同討論形式、時間；洪敏雄、白雅燦亦欣然接受樂意辯論；王惠美說，願意就彰化縣的未來願景進行理性的交流。

若順利 最快下周登場

選戰倒數19天、公開叫戰！彰化縣選委會將在15日、下周四舉辦候選人公辦電視政見發表會。黃文玲卻搶先主動發出邀請函，若其他人都能在兩天內回覆並同意，將立即邀請第三方公正單位；如彰師大協助籌辦，最快下周就能進行。

黃文玲表示，過去彰化縣政見發表都是各自陳述、流於形式，6都都曾辦過市長候選人政見辯論會，彰化縣理應跟進；針對風力發電、綠能、交通、經濟、社福、農業、青年政策等議題提出看法，如何帶領彰化走向未來、擘畫縣政發展方向？讓有智慧的縣民清楚該如何選擇。希望對手們一起來寫下歷史。

理性交流 共同寫歷史

白雅燦、洪敏雄都表示樂意參與辯論、接受檢視，許多重大的政策議題；透過辯論講清楚說明白，有助讓選民更了解候選人。

魏明谷競總則說，絕對支持5位候選人就各自的政策願景進行理性交流；原先態度保留的王惠美也透過競總強調，彰化政策藍

(中國時報)