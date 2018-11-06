外傳黃林聯手 綠營批藍造謠

民進黨台南市長候選人黃偉哲團隊立委葉宜津（中）、南市議員邱莉莉（右）接受電台專訪。（黃偉哲團隊提供）

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市長候選人黃偉哲競選團隊5日接受電台訪談台南選情時，直指國民黨釋放黃偉哲、林義豐互相合作的謠言。對此，國民黨市長候選人高思博強調，此話並非黃偉哲本人發言，不予回應；無黨籍市長候選人林義豐則反問，「為什麼我要跟他合作？」

黃偉哲競選總部第一戰區總督導葉宜津及發言人邱莉莉，接受廣播電台主持人周玉蔻訪問時，邱莉莉表示，「大創案」從初選前就一路被操作，持續攻擊黃偉哲到現在，無論高思博陣營或蘇煥智都是引用詐欺案通緝犯的錄影畫面來指控，不但沒有新的內容也無實據，身為政治人物如此操弄是負面選舉教材，黃偉哲早在今年3月就對這名詐欺案通緝犯提告，而全案也已進入司法調查。

黃陣營駁斥合作

至於被問到黃偉哲是否會與林義豐聯手？葉宜津表示，國民黨因選情需要釋放不同謠言，卻又互相矛盾；之前說林義豐是黃偉哲派出來的，後來又說林義豐搶走綠營選票。民進黨怎麼可能找一個人出來競選，卻又搶走自己的票？國民黨為解釋他們歷次釋放的不同民調結果，只好自圓其說。

高思博：不予回應

邱莉莉也說，黃偉哲一路堅持理性問政的態度，以務實政策爭取選民認同；林義豐卻沒有提出深入的政見，如交通、教育，僅靠辦活動作秀得到短暫共鳴。以她多年的民代經驗判斷，林義豐的政見恐怕於法難以執行，2人風格南轅北轍，應該沒人相信他們是聯手的，高思博陣營可能有妄想症，才釋放這種消息。

對此，高思博認為，由於並非黃偉哲本人的發言，他不予回應。但他期待黃偉哲面對所有質疑，包括個人操守、不辭立委堅持「做好做滿」等，都能自己站出來，誠實向社會大眾說清楚講明白。

林義豐對黃陣營批評他的政見內容空泛則回應說，希望對手能好好了解其他人的政見，他的政見受到許多選民的支持。

(中國時報)

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