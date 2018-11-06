互別苗頭 劉饒同框搶原民票

2018年11月06日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

選戰進入白熱化，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴與民進黨台東縣長候選人劉櫂豪，5日出席「原住民e照護系統啟用儀式」，兩人同框搶票，互別苗頭，但在縣長黃健庭示範量血壓時，擔心血壓飆高、心跳加速，都有「候選人不宜量血壓」之共識，也為緊繃的選情添「笑」果。

遠端平台 掌握長輩健康

台東縣政府於32個文化健康站設立「原住民e照護系統」，讓原民部落長者可就近定期檢測各項生理數值，透過遠端平台，掌握長輩健康情況，饒慶鈴、劉櫂豪均出席並分別與老人家們逐一握手搶票，兩人形同陌路，沒有交集，互相較勁的意味濃厚。

不過，在縣長黃健庭示範量血壓時，饒、劉兩人同框站在黃身後，黃笑說，候選人血壓、心跳都飆高，不宜測量，饒慶鈴仰天大笑，表示贊同，劉櫂豪也轉過身，似乎不敢輕易嘗試，雙方達成共識，現場氣氛變得輕鬆。

劉推長照2.0 饒讚e照護

對於原住民e照護系統啟用，劉櫂豪表示，台東地形狹長，長照2.0是中央與地方都要共同努力推動的政策，把長輩們照顧好，可以讓年輕人無後顧之憂地打拚事業，他期待有機會與大家一起努力，打造台東成為一個宜居城市。

饒慶鈴則肯定台東縣政府是全國唯一在原民部落建置e照護系統的縣市，她說，台東目前有58個文化健康站，而台東有100多個原住民部落，希望明年至少可以達到80個，也希望中央部會能積極整合資源。

另外，饒慶鈴競選總部昨天也發布「50年後的台東，我記得」宣傳影片，以感性訴求爭取選民支持。

(中國時報)