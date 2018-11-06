買佛經送政策白皮書 柯P挨批

2018年11月06日 04:12 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

柯P選舉宣傳再出新招！有民眾在讀冊網路書店購買佛經，結帳時卻發現竟附送台北市長柯文哲政策白皮書，還標榜是「限量贈品」，直呼有被「強迫推銷」；還有外縣市民眾獲贈白皮書，不滿怒嗆柯P又不是要選總統，發給台北人就好，「看個書也要被選舉干擾，很火大！」

柯文哲10月以「我們的台北藍圖」為題推出政策白皮書，在北市上百家咖啡廳、獨立書店供民眾免費索取，白皮書走文青雜誌風，首刷萬本一上架，馬上被一掃而空，目前已加印7刷，發行量達10萬本。

不過現卻傳出民眾po圖抱怨，日前在網路書店購買佛經，結帳時卻被贈送柯P政策白皮書，讓她直呼，「買佛經就是想清淨，為何要強迫接收白皮書，可以這樣送嗎？」

家住台中的林先生購買外國翻譯小說，同樣也收到贈品，他說，當初結帳時沒注意看，打開包裹時超傻眼，明明是台北政策白皮書，為何要在網路書店全國隨機大放送，柯P想選總統想瘋了嗎？他直言，自己對政治冷感，不關心選舉，只想好好看一本書，對於閱讀心情受到干擾「很不爽」。

對此，柯陣營回應，這次是與讀冊合作，只要在平台買書就會附贈1本白皮書，但讀者也可不勾選附贈，目前約提供2萬本，未額外支付費用。

對於外界批評，競辦發言人林昆鋒說，「我們的台北藍圖」算軟性刊物，並不是很政治性的宣傳，民眾不妨當作一個紀念品，不喜歡也可轉送其他朋友。

「不要為難讀書人、不要強迫讀經人！」民進黨議員何志偉表示，柯文哲腦筋動很快，這確實是很新的行銷方式，但有些民眾討厭政治，只想清心寡慾，實在沒必要硬送。

(中國時報)