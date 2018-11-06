楊鎮浯控被抹黑 陳福海挺反賄

金門縣長候選人楊鎮浯（中）5日拜會金門地檢署檢察長毛有增，要求檢方加強查賄和打擊選舉「奧步」，並加碼提供查賄獎金100萬元。主要對手陳福海競選總部也表示，反賄選是民主政治的基本價值，希望這不是口號，而是「真實」作為。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

金門縣長候選人楊鎮浯5日拜會金門地檢署檢察長毛有增，要求檢方加強查賄和打擊選舉「奧步」，並加碼提供查賄獎金100萬元。主要對手陳福海競選總部也表示，反賄選是民主政治的基本價值，希望這不是口號，而是「真實」作為。

以「真實」為競選主軸的楊鎮浯並要求選了30年，號稱「選舉師傅」的陳福海縣長拿出一點格局來，就公共議題與縣政勇敢的接受檢驗，不要嘴巴一直講要說好話、做好事，卻不斷用行政力搞白色恐怖，還放任底下的「國師」、「青年權臣」們，在網路上大玩抹黑、栽贓的把戲，對他進行人身攻擊。

昨展開拜會各候選人行程的毛有增檢察長則表示，目前已有選他案50件，選偵案1件，只要有具體事證，就一查到底，包括妨害選舉，意圖使人不當選在內。

楊鎮浯列舉對手可能使用的10大選舉「奧步」，包括舉報假案、佯裝被攻擊、發布假民調與反串不同陣營挑撥離間，表示他的競選團隊已就遭人設計嫁禍買票，正式向警方報案，同時也發現有網友將其相片與文宣弄在一起，然後直接在上面寫道：「我不會支持蓋橋」，廣發假訊息對一向支持蓋橋讓大、小金門和兩岸通起來的他進行抹黑。

楊鎮浯也邀請陳福海就「金酒東北試釀案」公開辯論，一次把話講清楚，讓鄉親了解事實真相。陳福海競選總部則表示，陳福海在下鄉拜票時向選民說明，也透過記者會與地檢署不起訴書說明，上網或在陳福海粉絲團臉書就可找到。

(中國時報)

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