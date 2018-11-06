關埔國小規畫錯誤 謝要林踹共

2018年11月06日 04:12 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 羅浚濱、／竹市報導

新竹市長林智堅競選團隊5日反擊不實抹黑及造謠。（徐養齡攝）

新竹市長候選人謝文進競選總部主任委員李宏生（中）開記者會，抨擊林智堅關埔國小規畫錯誤。（羅浚濱攝）

新竹市東區新設的關埔國小，9月入學時發生近千學生無法就學問題，無黨籍市長候選人謝文進陣營5日召開記者會，抨擊林智堅規畫錯誤。市府教育處長李芳齡表示，關埔國小校舍融和自然環境，許多家長都期待孩子入學，是對規畫的肯定，希望不要因選舉扭曲事實。

謝文進競選總部主任委員李宏生，以光武國中蓋4層36間教室，地下1層停車場，經費2億1800萬元，每坪造價6.6萬元，平均1間教室造價400萬元，對比關埔國小2層36間建室，造價2億4823萬元，每坪造價10.78萬元，平均1間教室造價650萬元，為何造價比光武國中多花9千萬元？認為林智堅應向市民交代。

李宏生抨擊林智堅興建的關埔國小只注重美學，忽略關埔地區人口增加所衍生的入學需求，原一個年級可16班560位學童，卻規畫建設只能收8班280位學童，造成整個學區有1680位學童無法就近入學。

市府教育處長李芳齡稱，為因應增加學齡人口，市府已投入1億8000萬經費並獲議會同意，新增關埔國小教室及相關設施設備，明年每年級增加2班，成為每年級10班，共60班。至於每坪單位造價，關埔小學約8萬9500元，和其他縣市新設立學校相當。

李芳齡表示，竹市都市計畫並無「光埔3期」的存在，對於近年關埔地區人口及學童數持續成長，市府早已啟動研究案，也已整體評估未來關埔地區衍生戶數、學童數及少子化影響，若有必要，會透過都市計畫審慎檢討。

(中國時報)