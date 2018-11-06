8日起請假 林佳龍信心喊話：下次見

2018年11月06日 04:12 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍5日在市政會議表示，市政會議移師走遍山海屯舉行，他主持任期內最後1次市政會議再回到舊城區；因為他曾說過「不能救中區，不配市長」，到中區向市民報告「舊城再生」成果。他將在11月8日後請假正式投入選戰，會議結束時語意深長地說：「我們下次見」。

市政會議5日在台中市東協廣場1家文創旅店舉行，林佳龍說，中區是台中市發源地，擔任市長4年來是從這裡出發，也回到這裡向市民報告「舊城新生」建設成績單；市府透過大車站計畫、河川整治及文化復興等3支箭已改造成功。

林佳龍指出，他曾說過「不能救中區，不配當市長」；他要告訴市民，他是使命必達，邀請民眾見證中區振興具體成果。過去東協廣場曾變成廢棄商場；現在，人潮回來了、商機看得見，投資客願意來打造成文創旅店，就是最好證明。

他說，「大台中123」計畫包括1條山手線、2大海空港及3個副都心，加上水湳智慧城，將打造國際、文化、智慧的大台中；發展藍圖已確定、都市格局也很完整，需要再逐步推動。

林佳龍強調，他將秉持行政中立精神，在法定公告11月8日以後請假投入選舉活動。期間由副市長林陵三代理，市府團隊運作很順暢，相關業務不會因他請假耽擱；若有重要市政行程，他隨時可銷假處理。

(中國時報)