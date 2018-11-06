張麗善會管中閔 王麗萍護新住民

2018年11月06日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇（二排右七）獲醫界相挺，成立醫事後援會。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍（前右二）提出新住民政策，例如開設新住民廣播節目，獲得新住民姊妹相挺。（許素惠攝）

雲林縣長候選人張麗善5日與來雲林演講的台大教授管中閔相見歡，並送史豔文戲偶給管，祝他打敗拔管、卡管的藏鏡人；李進勇則在醫護人員相挺下成立醫事後援會；王麗萍提出開設新住民廣播節目等新住民政策，獲新住民力挺。

管中閔昨天受邀到雲林縣議會演講《台大新價值，台灣新意志》，國民黨雲林縣長候選人張麗善全場聆聽，並送一尊史豔文戲偶給管，稱許管和史一樣是儒俠，不卑不亢，處變不驚，祝管打敗藏鏡人。

張麗善強調，學術歸學術，政治歸政治，但是當政者卻將手伸入校園，管堅持大學自主，不畏打壓，精神令人欽佩。

雲林縣醫師、藥師、中、西藥、牙醫師、中醫師、護理師等20多個醫護藥公會齊聚一堂，成立李進勇醫事後援會，會長丁榮哲醫師表示，雲林財政雖困窘，李仍克服萬難推動許多優質政策，例如國二女生免費接種九價子宮頸癌疫苗，是對孩子很好的健康投資，該疫苗很貴，可見李的用心，值得大家繼續支持。

李進勇也細數4年來醫藥政績，包括推行台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴床案，並以台大醫院為重度級責任醫院，落實分級醫療，壯大診所等，讓鄉親獲得最妥適、先進且貼心的照護。

由新住民自製的姊妹電台廣播節目《嗨！東南亞》昨日正式開播，王麗萍特別與來自泰國、越南 、柬埔寨、菲律賓、緬甸等國姊妹一起分享身為主持人的經驗，並教大家「查某若會巧、無人敢假肖」的台呼，大家紛紛忍不住將家鄉的女性主張口號一一提出來，現場笑聲不斷。

王麗萍表示，雲林縣新住民近2萬人，新住民平權是世代平權的一環，專屬節目讓新住民有話語權，同時要成立多元語言單一服務窗口，並扶植新住民透過社區成立社團。

(中國時報)