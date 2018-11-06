全家總動員 選將祭親情牌

2018年11月06日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

前鎮小港區議員候選人許乃文（左二）日前抽籤號次時全家總動員力挺，展現溫情一面。（柯宗緯攝）

選前倒數10多天，不少議員候選人喊出告急牌，但是親情牌也相當管用，各陣營祭出溫情攻勢。前鎮小港區以陳致中揪父親陳水扁輔選，破天一跪震懾無數人；許乃文家人拍片淚挺、吳銘賜妻兒、孫子也走上街頭拜票，力拱議員寶座不墜。

陳致中與阿扁日前「差點」同台，阿扁以登上最後一階不上台模式，突破中監設下的四不紅線，更以事先預錄影片催票，當日競選總部成立號稱有5000人到場支持，催出深綠票倉，扁父子溫情深擁，在阿扁為兒批綵帶時，陳致中更跪下男兒膝，令支持者感到不捨。

新人許乃文日前抽籤號次時，全家總動員力挺。最近一支影片曝光，他的父母、妻小也特別為他加油打氣，父親提及從不支持他參選到力挺的轉折，而妻子也萬般不捨老公成日奔波。該影片讓許乃文溼了眼眶，他說「獻給所有的政治工作者，讓我們一起為台灣這塊土地以及所愛的人，繼續打拚。」

現任議員吳銘賜力拱「江山」，近日找來妻小、孫子站在街頭、前進夜市拜票，另有分身「阿賜公仔」助陣。

不少支持者常在上下班時間看見吳銘賜及團隊頂著豔陽、風吹矗立街頭，紛紛獻暖打氣。他說，已舉辦逾120場茶餅會，有廣大鄉親鼓勵，「阿賜仔會繼續往前拼，不會讓大家失望。」

(中國時報)