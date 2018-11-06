募款小物吸睛 選民愛不釋手

北市議員候選人戴錫欽將自己的形象化作3款樂高公仔，製作成扭蛋讓選民扭取，趣味十足。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導
北市議員候選人王欣儀推出100個Q版娃娃行動電源義賣募款，可愛造型讓人愛不釋手。（張立勳翻攝）

選舉募款也要發揮創意，北市議員候選人戴錫欽製做3款形象樂高公仔，在競選總部設置扭蛋牆，供民眾投幣隨機扭取，充滿童趣深受喜愛，另名候選人王欣儀推出限量「Q版娃娃行動電源」，選民是愛不釋手，此外，市長候選人李錫錕募資計畫，捐款民眾可拿到「TaipeiPower」行動電源，與他的「Power錕」稱號不謀而合。

參選松山、信義區議員的戴錫欽搶搭扭蛋公仔風潮，在競選總部設置大型扭蛋牆，將自己形象化作3款樂高公仔，除了奇異博士造型，還有獨角獸、西裝紳士版，公仔製作相當精細，只要投60元就能扭取，享受組裝樂趣，公仔放在辦公室成療癒小物，也可當杯緣子，推出以來廣受選民喜愛。

戴錫欽說，現在選舉不能走傳統文宣通路，網路跟年輕族群很重要，因此他特別轉換選舉方式，把16年來問政成績透過定格動畫呈現，將推動YouBike、動保議題等政績表現融入影片，再把3支動畫主角變成扭蛋公仔，讓選民在輕鬆愉快的過程中，也能得到相關訊息。

拚連任的大安、文山區議員王欣儀表示，為凸顯民進黨執政經濟蕭條，募款不易，她推出發電義賣，只要捐款達3000元，就可讓大家把限量100個的「欣儀娃娃」Q版公仔造型行動電源帶回家，立體浮雕設計，小巧可愛，選民都愛不釋手。

(中國時報)

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