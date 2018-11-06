拚建設不分藍綠 何須說三道四

2018年11月06日 04:12 中國時報 許哲瑗

新北市立美術館終於發包動工可說是地方重大建設，照理而言，民代不分藍綠應該要用辦喜事的態度面對，但綠委不祝賀就算,還在那邊瞎扯政治，試問，你們的選區在三峽鶯歌嗎？你們為新北爭取了哪些建設？又有什麼資格在那邊說三道四？

市立美術館是三鶯地區民眾期盼已久的重要建設，經過多次流標後終於發包動工，卻反被綠委質疑倉促動工，大酸朱立倫是「剪綵王」，到底誰在作秀，選民點滴在心頭。

要說作秀的剪綵王，又有誰能打破民進黨紀錄？民進黨2000年執政後，光是雪山隧道還在施工過程中，前總統陳水扁、前院長蘇貞昌、張俊雄、游錫堃、謝長廷等人共舉辦高達6次的通車、貫通典禮，被民眾諷刺為「剪綵隧道」，到底誰是剪綵王？

相較之下，朱立倫執政7年多，做了300項全國首創的政策，打造三環三線、公共托育、有機營養午餐、12座國民運動中心、汙水下水道接管率8成多，更連續7年獲得全國最乾淨的城市，這都是深受好評的政績。

選舉到了，藍綠政治人物各為其主實屬正常，但不能睜眼說瞎話，把地方殷切期待的建設大事硬扯政治選舉，朱立倫又不選連任，哪有什麼倉促動工的問題？

綠營新北選情告急，但不應無的放矢批評地方殷切盼望的建設，這不僅無法拉抬選情，反倒突顯作秀心態！

(中國時報)