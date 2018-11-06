北排路塌 嘉市前、現任市長過招

2018年11月06日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨籍嘉義市長候選人黃敏惠（中）5日二度前往關心因排水工程導致路面塌陷的居民。（呂妍庭翻攝）

嘉義市政府施作北排工程，導致新生路民宅道路路基坍陷，事情發生後，國民黨籍市長候選人黃敏惠、無黨籍蕭淑麗陸續趕往關心，5日一早市長涂醒哲也到場關切，指示工務處從速從嚴後續搶修及復舊工作，黃敏惠則是二度前往，更提到她任內設立的1999專線讓民眾假日找得到人，該專線在涂任內走入歷史，但只要她重返執政，一定全力恢復1999。

4日清晨，新生路的老爺城堡社區傳出住宅道路出現深達2米、長約35米的「天坑」，阻礙居民人車通行，居民抱怨市府到下午都不見人到現場關心，當時涂醒哲競選總部指事發時正巧行政院長賴清德陪涂醒哲拜票，意外來得突然，不過市府工務處已妥善因應及處理。

昨涂醒哲親自到場，對居民交通及住所安全表示關切，工務處解釋，4日上午4點廠商發現護岸傾斜，後方私有巷道路基塌陷就馬上聯絡監造及主辦機關勘查，勘查後發現路基下方自來水管斷裂，監造技師評估應是護岸後方土壤遭自來水管滲漏，產生管湧現象，導致路基掏空而塌陷，昨已全力施作橫向擋土支撐並回填土方。

昨黃敏惠再次前往勘查，並重申做為市長應了解事情輕重緩急，沒什麼事情會比人民生命財產安全更重要，聽到民眾因車子無法進出造成困擾，無奈說以前出事還有1999專線，假日也找得到人，黃敏惠安撫居民，強調若重返執政，一定恢復1999。

(中國時報)