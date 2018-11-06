學習登山 向山學習

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中國時報
李萬吉

「走在七上八下的合歡山西北峰路段，面對眼前一個個長上坡和大下坡，連師長都倍覺辛苦，孩子們卻沒有太多抱怨，落差大的地方他們會彼此提醒腳步，走累了會相互打氣，還有學生偷偷幫無法登頂的老師帶回嚮導煮的高山奶茶，從天未亮走到天黑，這趟山路除了大自然的美，更看到學生們的真與善！」

這是上周跟著一群八年級學生攀登合歡群峰的老師寫下的心情，這些孩子經過八次的山訓，在學校周全的行政與醫療規畫下，用三天時間攀登五座合歡山百岳，包括來回14個小時的合歡西北峰。許多家長在臉書寫下感動，因為這是他們自己不會安排的活動，藉由學校的安排，他們才有機會看到孩子的潛能。

我們常說一個人可以走得快，一群人可以走得遠！有些孩子一開始不認為自己能走到西峰，甚至連醫療團隊也預設他們只能走到北峰，但最後都在團隊的協助下，跟著隊伍走完全程，令人感動！這也是學校辦理這種高挑戰性的登山活動的目的之一，讓孩子學習相信自己和團隊的力量，別輕易放棄自己的目標。

當然，登山不會一切如意。在這次四個梯次的行程中，有豔陽高照的好天氣，也有零度濕冷的惡劣天候，學生不只學會繼續往前的勇氣，也學到安全撤退的智慧。或許孩子們將來不一定會再登高山，但這趟路程已經讓他們知道該安全的親近山林，謙卑的面對大自然。

台灣的山岳非常美，許多國外山友也會特地來台灣爬山，反而台灣孩子少有機會嘗試，非常可惜。這十年來我們帶領了超過4700位小六和國二的學生攀登玉山、雪山、嘉明湖、合歡群峰等百岳，未來還要繼續辦下去，讓更多孩子學習登山，也向山學習。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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