嘉縣如何治水 3縣長候選人獻策

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中國時報
／嘉縣報導

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘5日提出「海綿城鄉治水，建立減災無災嘉園」政見，訴求與自然共存，強化智慧防災科技、建立社區防災設施等，綜觀各縣長候選人的治水方針，吳芳銘與國民黨籍的吳育仁、民進黨籍翁章梁都肯定滯洪池的功能和重要性，唯獨在用地取得上各有見解，頗有異曲同工之妙。

吳芳銘近來頻頻打政見牌，昨再指台灣降雨量全世界第2，但國人平均用水量卻比世界平均值少10倍，被世界標準視為缺水區卻屢傳水患，非常諷刺，所以他特別提出海綿城鄉治水，強調治水和防災應一併考量。

吳芳銘說，現行多半靠人工目測監測河流水位，應強化智慧化超音波水位偵測系統，即時監控各流域河川、排水系統和滯洪池，至於滯洪池除結合社區發展休閒遊憩，土地取得應多元化，包括向未耕作的農民承租土地，讓農民有租金收入，也保有農保。

縣長候選人談治水，吳育仁搶頭香先獻策，不但要聘治水專家李鴻源當顧問，也說疏濬水道、利用公有地設大滯洪池、家戶防水柵欄補助等都是馬上就能執行，更訴求輔導沿海產業轉型，仿照歐洲小漁村，帶動沿海觀光動能，讓悲情的的青蚵仔嫂變快樂。

翁章梁認為治水策略應分短中長程，短期持續爭取水利署的綜合治水計畫，中期則對目前已規畫5大型滯洪池，盡速爭取優先設置，尤其中央已先行協調台糖先行同意使用中，相信新縣長上任，就能提前進行，至於長期目標則是讓雨水留在原地，所以未來將配合國土計畫，結合社區整體規畫，利用公有土地廣設滯洪池，改善嘉縣淹水問題。

(中國時報)

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