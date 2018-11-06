角落換新裝 屏東有藝思

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中國時報
潘孟安

屏東街頭變身美術館，處處是藝術美學。

最近走在屏東街頭會覺得很有「藝」思，第一波藝術街景啟動，請來藝術家替公車候車亭大改造，貝殼造型結合屏東意象圖案，每個候車亭都有自己的故事，讓等待成為一種享受。

單車國道、單車鐵道橋墩換上新裝，位在縣民公園旁的單車鐵道更繪上800平方公尺的大型塗鴉壁畫，屏東塗鴉藝術家結合各地團隊，聯合日本、中國、比利時、保加利亞等4國藝術家共同創作，更舉辦街頭藝術嘉年華，讓青春氛圍在屏東醞釀。

屏東的藝術更擴散到全台，環台旅行的30座Lucas大型藝術公仔，身上有著屏東意象的塗裝，一路從台中、台北、新竹、高雄和台南巡迴，現在回到屏東車站、青創聚落，經過朋友都拿出手機來打卡。

屏東更打開以往人煙罕至的城市角落，縣民公園內的紙漿廠修復開放，舉辦商洽會、大聲響等大型活動，公園的共融遊具讓爸媽帶著孩子走進來，帶著滿足的歡笑回家，未來還會整治殺蛇溪沿岸，開放更多城市綠廊。

勝利星村將軍之屋轉型「大樹冊店」城市親子圖書館，舊建築裡有熊和大樹陪孩子們閱讀知識，屏東聖誕節也在11月2日點亮，旋轉木馬搭配粉紅聖誕，讓屏東公園萌起來。

美學是城市的靈魂，文化是城市的軟實力，屏東城市面貌正在蛻變，藝術無所不在，屏東就是一個品牌。

(中國時報)

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