金門縣長挺柯P 讚兩岸一家親

金門縣長陳福海5日出席「台北市pay.taipei代收金門縣水費」活動，不但穿著競選背心，更大肆為自己拉票。（吳堂靖攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲5日合體金門縣長陳福海，雙方一同出席「台北市pay.taipei代收金門縣水費」活動，不過陳福海身穿4號競選背心現身，致詞時不但稱「兩人合體是44順心」，更力挺柯的「兩岸一家親」論述，現場瀰漫選舉氛圍。

無黨籍金門縣長陳福海積極爭取連任，5日出席「台北市pay.taipei代收金門縣水費」活動時，不但穿著印有競選號次的背心，更數度稱讚柯的兩岸論述，兩人互相吹捧，宛如另類造勢大會。他表示，自己跟柯是全國唯二無黨籍的縣市長，與柯文哲的競選號次都是4號，所以兩人合體是「44順心」。

陳也提到，柯的努力讓大家看得到台北在改變，金門縣這幾年也在改變，台灣要發展，兩岸關係應該要更友善，台灣人說金門叫做「福建省的金門」，大陸人說金門是「台灣的金門」，他認為金門是「兩岸的金門」，政治人物應該是以民生基礎為優先。

媒體追問陳是否力挺柯文哲的「兩岸一家親」主張，陳強調，當然力挺，他在金門一定是兩岸一家親，而且兩岸還共飲一江水，台灣或台北不能做的，金門都可以先做，1949年是兩岸的赤壁之戰，如果沒有古寧頭戰役，哪有中華民國的繁榮。

陳福海最後也積極幫忙雙方拉票，他表示，柯已為台北市打好基礎，再連任台北市一定能改變成真，兩人就是要幫這塊土地做事情，再連任會做得更好。

(中國時報)

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