候選人籲增台灣好行停靠站

2018年11月06日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「台灣好行」行行好！台東縣鹿野鄉永安村人口老化，因公車甚少停靠，許多老人家走不遠，騎機車又常摔跤，出門很不方便，副議長、縣議員候選人陳宏宗5日邀集相關單位會勘後，「台灣好行」公車服務允諾將每小時至少1班停靠。

陳宏宗除了要忙著跑著競選行程以外，選民服務也沒閒著，他說，鹿野鄉永安村下鹿寮部落人口老化，宛如「千歲村」，大部分年輕人又不在身邊，但是每天只有早、中、晚 3班公車，「台灣好行」也未靠站，老人家出外買菜、就醫相當不方便，常出現老人追公車的畫面。

75歲的陳阿嬤說，最早的公車是早上6時多，不過這班車是學生專車，且例假日停駛，因此她要去鹿野鄉公所和農會必須騎5公里的機車，來回10公里，半年來已摔倒2次。

另外，78歲的郭姓阿嬤說，兒子在台東市開海產店，她每天會到店裡幫忙，必須騎機車到鹿野市區搭公車，如遇到下雨天相當不方便。

陳宏宗表示，「台灣好行」每天都有好幾班車經過下鹿寮部落，如果能停靠，下鹿寮部落每天最少會有5班車停靠，對老人家很方便。

經永安村長陳志輝及鄉民陳情後，陳宏宗昨天下午會同台東縣政府交通科長賴宣凱、公路局監理站、公車業者前往會勘，初步允諾，增設台灣好行停靠站，而且至少每小時1班。

(中國時報)