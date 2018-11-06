後龍納骨塔案 公所稱無法提告

2018年11月06日 04:12 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

下屆後龍鎮長選舉越演越烈，獲國民黨提名尋求連任的現任鎮長朱秋隆，面對來勢洶洶的縣議員李文斌太太湯美雲，步步為營。湯美雲後援會近日發出文宣攻勢，直指重建鐵皮屋納骨塔，讓鎮民空等4年還不對廠商提出告訴，「疑雲重重」。公所5日澄清強調，因為礙於行政疏失，導致無法提告。

湯美雲後援會日前釋出一波文宣，痛批重建鐵皮屋納骨塔，到底是為鎮民或廠商的利益，還是為了一己私利？直指朱秋隆無視代表會提出的法院判決要求，忽略其捍衛後龍金雞母的決心，怒斥朱秋隆「為何還要接受廠商仲裁而不願提告」。她並另提解決腹案，希望爭取鄉親認同。

鎮公所主任祕書林澄清5日解釋，2008年後龍鎮公園化公墓委外經營，因工程延宕，公所要求賠償，然廠商不服上訴後，法院因當時公所以經營而非工程做競標，顯示公所未依政府採購法第99條規定辦理，判決公所與廠商需各負一半責任。林澄清表示，雖無法向當時的承辦人與公務員求償，但已記大過處分。

2016年雙方終止契約，廠商便向公所求償人事開銷與後10年營利等費用2億多元，雖公所僅負50％責任，但仍要面對1億多元賠償鉅款。

林澄清強調，面對1億多元的賠償實在難以負擔，因此為了將傷害降到最低，以建物價值的3400多萬做為仲裁庭標的，確定賠償1700多萬元。民政課長王阿保表示，為控制損失，經謹慎評估後，發現仲裁對公所比較有利。

(中國時報)