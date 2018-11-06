李眉蓁玩創意 推投票密語

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中國時報
／高雄報導

有感韓國瑜拋出北漂青年返鄉引起共鳴，國民黨高市左楠區議員候選人李眉蓁認為，年輕人要用選票決定自己未來，用打拚經濟取代口水建設；李說，韓的市長選舉抽到1號，她議員則抽到15號，創意發想投票通關密語，初一十五，翻轉高雄。

李眉蓁這次選戰著重在網路宣傳，沒有宣傳車、不放鞭炮與不鳴汽笛，空戰讓網路上的文章動輒幾千人點閱，甚至還有一篇文章觸及20幾萬人，按讚人數超過16000多人；李指出，8年前當選高市最年輕的議員，一路走來秉著清廉、專業、專職問政，也清楚「民之所苦」還有大家更關心的議題。

李表示，多少青年子弟北漂工作，就是因為高雄沒有更多的就業機會，如果在高雄有好的就業與工作機會，誰會喜歡離鄉背井去謀生？於是她與團隊討論如何表現韓國瑜提出的問題，突顯高雄悽慘現況，最後決定改編膾炙人口的歌曲《漂向北方》成《北漂返鄉》，並以在地高雄人的心境重新詮釋歌詞，放在網路上，成另類選戰打法。

李說，民進黨主政高雄長達20年，看不見也不願承認盲點，那就是為什麼年輕人不願意留在高雄？這次韓國瑜成了年輕人返鄉的寄託，為了催出翻轉選票，讓選民好記，特地想了個投票通關密語，韓1號，她15號，初一十五，翻轉高雄。

(中國時報)

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