宜蘭鐵路高架僵住 國民黨怒批

立法院交通委員會昨赴宜蘭舉辦座談會，但對於宜蘭縣高架案，仍無進展，圖為宜蘭段的宜蘭、二結間高架段。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

普悠瑪翻車意外後讓宜蘭縣鐵路高架計畫受到重視，高架化更成為選舉攻防的議題，立法院交通委員會5日赴宜蘭討論高架等案，但宜蘭縣政府不滿高架化審查作業一再修改，全案無所進展。國民黨批，交通部一點都不重視宜蘭人，交委會大陣仗來宜蘭，顯然是為了選舉來作秀。

交委會為選舉作秀

宜蘭縣鐵路高架可消除既有的23處平交道，減少交通瓶頸與事故，能縫合車站前後站都市發展，路線有5.4公里的頭城段、7.75公里的礁溪段、7.35公里的宜蘭段、8.4公里的羅東段，目前僅完成宜蘭段的宜蘭、二結間高架段，估計全段須493億元經費。

縣府交通處長林國民指出，高架案縣府在2008年送審，2011年又改一次，2015年有修正計畫報交通部，但今年又有新修訂作業辦法，如23個平交道是否可繞路、地下道或高架等評估，還得多花3000萬元預算，高架案「永遠都在方案裡調整！」

宜蘭被當二等公民

但鐵道局回應，審查要點雖然修正，但程序沒有因此改變，時間上不會因此延宕。交通部長吳宏謀強調程序正義，他表示，如果沒按照程序，審查委員根本不會審案，審查要點也不可能每年都在改，希望鐵道局與縣府兩方都能加速、努力。

林姿妙競選總部發言人、縣議員黃定和批說，交委員來宜蘭就是要有個結果，他引述代理縣長陳金德說的要不要做「中央一句話」，但高架案連交通部一句「全力配合」都聽不到，一切都回歸到原點，交通部不重視宜蘭人，將宜蘭人當成二等公民。

黃定和說，此次交委會大陣仗來宜蘭，作法與日前經濟委員會勘查一樣，都為民進黨縣長候選人陳歐珀量身訂做。至於台二庚線延伸段明年開工，黃定和認為，早不宣布晚不宣布，就是等到選舉前才宣布，都是為了選舉來謀自己的政治利益。

(中國時報)

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