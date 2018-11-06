歡樂耶誕城爆棚 綠營也肯定

2018年11月06日 04:12 中國時報 葉德正、葉書宏／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌5日指新北市歡樂耶誕城雖是好活動，但不應變成「塞車城」，更指海洋音樂祭變調；新北市觀光旅遊局專委陳靜芳反酸「感謝老縣長的肯定」，活動受歡迎才會「塞人」，更要蘇辦說明「不該出現在海洋音樂祭的許多明星是哪些人？」

全台最夯打卡熱點

蘇貞昌5日舉行形象影片發布會，找來推動海洋音樂祭的前台北縣新聞室主任廖志堅、曾擔任海祭評審的董事長樂團主唱阿吉、角頭音樂創辦人張四十三，回顧當時縣府總動員，成功讓海洋音樂祭開幕的過程，不過，蘇卻把戰線延伸，批評歡樂耶誕城塞車。

陳靜芳表示，蘇貞昌只是當年蓋了「竹筍」硬體，卻沒有活化、沒有運用，直到2011年朱立倫市長上任後，才開辦歡樂耶誕城，活化新板特區，展現新北都會區活力。

陳靜芳說，市府結合科技與創意，用「竹筍」作為耶誕樹，再結合大樓光雕投影，被全球知名時尚雜誌Harper’s Bazaar選為全世界最美的19棵耶誕樹。

陳靜芳指出，新板特區連通道及天橋，也是新北耶誕城開始運用作為裝置藝術，「藍色時光隧道」更成為去年底全台最火紅的打卡點。

海祭提供更多舞台

至於蘇貞昌提到塞車問題，陳靜芳回應，其實是活動受歡迎的「塞人」，呼籲到歡樂耶誕城的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具如捷運、公車、台鐵、高鐵等。

另外，蘇貞昌找來海洋音樂祭的推手，質疑海祭現在「打著獨立音樂舞台，卻請許多明星來」；新北市政府觀光旅遊局回嗆，請蘇辦明確告訴大家，不該出現在海洋音樂祭的許多明星是哪些人？

觀旅局也說，近3年海祭與漁人舞台合計有335樂團參與演出，比蘇老縣長5年192團提供更多舞台，不會忘記蘇老縣長開辦海祭，但也不能抹煞蘇離開後，許多樂團、音樂圈先進、與市府同仁10幾年來的參與及奉獻。

(中國時報)