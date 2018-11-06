退休警消172人參選 創新高

2018年11月06日 04:12 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

退休警察陳傳祥參選中壢區市議員，盼擴大服務。（呂筱蟬翻攝）

在年金改革之後，公務人員怨嘆退休後沒保障，紛紛投入參選，年底大選，中華民國退休警察總會統計，具警察消防背景的候選人，共計172人創下新高，侯友宜宣布參選新北市長也是一大鼓舞，不論退休或現職，有龐大的同行人脈資源，大家不是學長學弟，要不然就是同儕同事同學，內聚力強從政大有優勢。

桃園今年10多名選將

警消工作屬性異於其他行業，接觸民眾深入民間人脈廣，這種高社會性質的角色，強調為民服務零距離，工作內容與民代、里長部分工作性質越來越相近，一經觸動便成為警消參選的動力，也是今年警消候選人數多的特色之一。

今年桃園市有10多名退休警消參選市議員或里長，其中，參選中壢區市議員的陳傳祥，一路從基層做到平鎮、中壢警分局副分局長，退休想幫更多軍公教爭取權益，曾輔佐已故市議員袁明星，也協助立委趙正宇問政及服務。因曾任警職，行動力強以及豪氣服務個性，贏得民眾信任，投入參選希望擴大服務。

行動力強 服務零距離

從退休警察成功轉任里長的皆拚連任，包括楊梅區高山里長鄭豐慶，因同額競選篤定當選。另外，桃園區同安里長林峻宇本屆將面對另一位退休警察柳文智的挑戰，退警對決也成為話題。

從「管區仔」到「里長伯」，這些候選人都認為，因為當過警察，對行政工作不陌生，選戰時也懂得如何與民眾接觸、互動，都是退警候選人的優勢。然而，過去是執法者，當選里長後則是與民眾親近，在心態上是很大的轉折及挑戰，必須轉念，要以誠意為民眾著想，才能拿到這寶貴的一票。

(中國時報)