中市敬老愛心卡 運動享折扣

台中市敬老愛心卡5日起至國民運動中心，球場、游泳池及健身房都能扣點抵現金。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

選舉就是檢驗4年的政績！市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春等人，今年9月間率先爭取憑敬老愛心卡，於中市3間已啟用的國民運動中心使用運動設施能折抵費用；5日朝馬國民運動中心推動敬老愛心卡啟用儀式，為爭取的6位市議員競選連任加分。

台中市敬老愛心卡功能多元服務再升級。市長林佳龍5日出席西屯區朝馬國民運動中心推動敬老愛心卡啟用儀式，他說，愛心卡擴大服務範圍，除照顧銀髮族及身心障礙者，也是一項社會投資；未來清水等7座運動中心及台中市運動公園收費設施也能使用。

運動設施可享優惠

林佳龍說，感謝邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、張芬郁及蕭隆澤等議員聯合質詢時，提出敬老愛心卡擴充到國民運動中心使用的建議；市府重視市民健康，積極落實敬老愛心卡擴大服務範圍，敬老愛心卡各項福利都能驅使銀髮族及身心障礙者走出戶外，刺激消費造成良性經濟循環。

議員政見變成政績

邱素貞說，台中市敬老愛心卡每月有1000點（原住民1500點）額度，可免費搭乘台中、苗栗、彰化、南投及雲林等，中部5縣市市區公車；但曾經使用的人數只有25％，使用率偏低。她與陳淑華等人聯合質詢時，要求擴充到搭乘計程車、診所抵部分負擔很受長輩歡迎。

「政見變成政績、爭取市民福利！」陳淑華說，爭取國民運動中心可使用敬老愛心卡，鼓勵長輩出外走走、到運動中心動一動，讓老人家更健康更樂活。並獲得林市長立馬支持，展現出高效率，僅1個月就完成協調、設置、拉線、整合系統等工作。

(中國時報)

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