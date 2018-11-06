爭取社團奧援 藍綠五五波

林恊松（前排中）成立教師後援會，誓言為藍軍守下屏東市這重要灘頭堡。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
李清聖（前排中）獲得企業、社團及弱勢團體推薦，盼在屏市首次插綠旗。（林和生攝）

選戰倒數計時，屏東市長選情仍呈現五五波的膠著，藍綠候選人紛紛尋求社團奧援，盼將業界龍頭的支持轉換成選票；國民黨林恊松成立教師後援會，超過200位老師出面力挺；民進黨李清聖則獲得企業代表及弱勢團體推薦，鹿死誰手仍難評估。

國民黨成立教師後援會

屏東市長藍綠對決，雖屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長一職，年底選舉被綠營視為最接近市長寶座的一次，為避免全面綠化，藍營則誓言守下這國境之南最後的灘頭堡。

藍營林松教師後援會由前屏東教育大學校長劉慶中擔任召集人，劉表示，年改過程中將退休教師汙名化並製造世代間的對立，讓眾多退休人員失去對民進黨政府的信任，他承諾，若林當選市長，只要有需要的地方，退休公教團體願發揮「樗櫟之材無用之用」的助力，一起造福屏東市民。

李清聖形象清新獲支持

中正國中退休校長王春聯也說，他初任教職時薪水才500多元，一生奉獻教育作育英才，退休後政府卻無視老師價值，這個政府怎能不讓他倒，但話鋒一轉他也呼籲大家一定要先把自己身體照顧好。

綠營李清聖因形象清新，獲得眾多專業社團、教育界與企業界力挺，包括屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、牙醫師公會理事長江汯宇都親自站台推薦；客籍退休校長劉仕彩、全國藥師聯合會輔導理事長李蜀平皆表示，要大家為李拉票，讓優質的人當市長。

(中國時報)

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