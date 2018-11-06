徐榛蔚推觀光 結合宗教農業

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）為吉安鄉長候選人游淑貞（左）、縣議員候選人俞慧君（右）加持祝福。（范振和攝）

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中國時報
／花蓮報導

琉璃世界世界藥師壇城5日舉行「啟建修持49日藥師法門暨祈願梁皇消災延壽植福超拔大法會」，國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚企盼打造花蓮成為宗教觀光聖地，前晚間她參加「花蓮人開講」時，徐榛蔚也期盼成立「花蓮品牌形象館」，為農業結合觀光再下一城。

昨天上午，徐榛蔚、市長候選人魏嘉賢、縣議員候選人俞慧君、施金樹等人，紛紛前往禮佛，主法的圓禪法師希望徐榛蔚、魏嘉賢當選，而各候選人也都能圓滿心願。圓禪法師說，修持藥師法門必能施一得萬，闔家平安、子孫福報綿綿。昨天僧俗多人在花蓮市中正體育館，跟著方丈的梵唄音聲發心修持。

徐榛蔚認為，一旦當選，她將致力於寺廟、教堂文化弘揚作業，鼓勵勸人向善的信仰，並結合社區、觀光業界力量，挖掘特色建築、歷史人文的宗教景點，引領民眾體驗宗教之美，俾推動宗教觀光旅遊，營造有深度的多元特色觀光。

另，國民黨花蓮縣黨部主導的「花蓮人開講」，4日晚間輪由農會系統登場，徐榛蔚暢述農業政策時，強調花蓮應成立「品牌形象館」，集特色農漁產品於一身，變成另一觀光旅遊據點，俾提升農友收益。

花蓮縣農會理事長余國基、總幹事官俊彥領軍，全縣各級農會重要幹部大趕集，適逢醫師節，醫師公會理事長鄒永宏、前理事長戴啟邗、黃啟嘉等人也紛紛到場致意，場面熱絡不失溫馨。

徐榛蔚由縣議員候選人俞慧君、吳建志、吉安鄉長候選人游淑貞等人陪同登台時，除了詳述立委任內爭取的灌溉水圳、加固型網室栽培、農民職災保險外，也強調會成立「花蓮品牌形象館」，成為另一觀光旅遊購物大平台，讓「幸福縣」成為花蓮縣的代名詞。

(中國時報)

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