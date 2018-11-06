侯愛將顏群晃 為正義而戰

2018年11月06日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

「民進黨政府執政不力，打壓辛苦奉獻的警消人員，替警消討一口氣就是我參選目的。」第三選區市議員候選人顏群晃，從警時追隨侯友宜麾下，也塑造出仗義執言、認真不服輸的個性。21年後侯友宜參選新北市長，在侯友宜支持與鼓勵下，顏也投身議員選戰，誓言替泛藍在綠營票倉搶下關鍵一席。

1997年陳進興挾持南非武官事件震驚國際，時任台北市刑警大隊長的侯友宜，冒險進入官邸勸降陳進興，但鮮為人知的是，顏群晃那年29歲，擁有文化大學政治研究所博碩士學位及流利英語能力，被派駐北市外事警察服務站，顏群晃當晚值班接到南非武官卓懋祺報案電話，展開了這起令人驚心動魄的人質挾持事件序幕。

顏群晃在電話與陳進興對話確認身分，與7位同仁荷槍實彈第一時間趕到卓懋祺官邸，陳進興一見警察就開火，顏群晃等人也對空開槍示警，壓制陳進興火力，大批支援警力趕到，顏群晃因優異外語能力，留在官邸外協助侯友宜與受傷武官卓懋祺一家人溝通，並持槍護送中彈的卓懋祺女兒梅蘭妮就醫，居功厥偉。

此役讓侯友宜對顏群晃印象深刻，2人也成為既是長官部屬也是好友的關係，顏群晃一路追隨侯友宜出任警政署長，而侯友宜認真負責、實事求是的個性，也成為顏群晃致力學習的目標。

侯友宜參選新北市長時，鼓勵身為三重子弟的顏群晃投身議員選戰，在外界視為綠營票倉的三蘆地區，顏群晃未獲國民黨提名，但他在侯友宜支持下，毅然投入這個艱困選區，他要以從警時剛正不阿、為正義而戰的精神，力挺侯友宜當選市長，也要替泛藍搶下關鍵一席。

(中國時報)