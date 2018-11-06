批同志挽頹勢 綠內訌發酵

台南市議員蔡蘇秋金（中）日前到某里長服務處成立場合，席間因有無黨籍議員謝財旺（左），她禮貌上同時為2人拉票，影片卻被錄影上傳群組，受到黨內同志抨擊，顯見綠營選情不樂觀。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南市議員第2選區選情激烈，且綠營內訌愈發嚴重，日前民進黨籍候選人蔡蘇秋金前往一名里長候選人場子致詞，由於在場有無黨籍市議員謝財旺，她順應氣氛，致詞時禮貌性地幫謝拉票，竟被綠營人士錄影上傳群組，還遭市黨部主委黃先柱怒批「可惡」，同黨候選人順勢攻訐拉票，內鬥明顯，引發議論。

佳里、西港、七股、學甲、北門、將軍合併為第2選區，在台南縣市合併後兩次市議員選舉幾乎是綠營天下，但因本屆議長賄選案造成分裂，今年選舉因黨內初選老將侯澄財意外落馬後，內部團結又出問題，選情出現變化。

民進黨籍現任議員蔡蘇秋金被視為相對穩固的席次，但據了解，此次以無黨籍身分參選的陳昆和及陳雅慧，在過去都是蔡蘇秋金的支持者，因此該陣營也有危機意識，在跑攤拉票越發積極。

上月底蔡蘇前往學甲一名里長服務處成立場合，席間還有另位無黨籍議員謝財旺，她致詞時除了重申選情仍吃緊外，也禮貌性地幫謝財旺拉票，對手也客氣地握手致意，在場笑聲不斷，卻被人錄影上傳，民進黨市黨部主委黃先柱怒批「可惡，寧願拉抬無黨的也不願顧到民進黨整體利益，若不幸造成民進黨強攻第二席高票落選的遺憾，蔡蘇要不要向民進黨的支持者謝罪？」

黃措辭強烈，引發議論，還有人回說「是否應該處理另一位公開支持無黨籍候選人的議員？」而同區同黨候選人也把握機會，要群組成員廣傳蔡蘇影片，才有助自身選情，也讓人傻眼。

雖然影片及言論已轉傳造成討論，蔡蘇陣營仍採冷處理方式，但有支持者替她抱屈，認為發言本來就得因應情勢，該造勢場合屬對手陣營，能有機會拉票已不容易，若藉此怪罪，未免太不合情理，還是其他候選人真的「選情告急」，才會出此下策？

(中國時報)

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