選舉清流 不封街、不放炮

2018年11月06日 04:12 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

陳雅倫主打可愛萌風，幾乎天天拿著手比6號的米老鼠指套和放大姓名板在路上和民眾打招呼。（葉臻翻攝）

選舉型態在改變，過去掃街、造勢活動不可免，然而民眾對選舉的好感度下降，對於造勢活動更是忍耐度低，日前不少場競選總部成立活動就遭到周遭居民反彈，認為周末好不容易可以休息，卻要聽選舉大聲公喊凍蒜，氣得在地方社團上發文抱怨，甚至表示類似這樣的候選人「絕對不投」。

桃園市龜山區市議員候選人牛煦庭表示，由於不願引起民眾反彈，成立競選總部時不但沒有掃街，也沒有高喊凍蒜，就是希望以「不擾民的體貼」獲得好感選票。牛煦庭表示，他打的是一場從社區出發的選舉，不封街造勢、不放炮鳴喇叭、不搞悲情灑狗血，就連開幕茶會也是極簡風。

牛煦庭今年退黨參選，卻懂得如何抓住中間選民和年輕選票，開幕活動上沒有貴賓致詞，只有年輕團隊上台談論心中最真實的政治價值，就連身上的彩帶也是牛媽媽替他披掛，最後所有人在裝有汙水的缸子裡倒入一杯清水，象徵讓政治的濁水越來越清。

龜山區市議員候選人陳雅倫則主打可愛萌風，幾乎天天拿著手比6號的米老鼠指套和放大姓名板在路上和民眾打招呼，陳雅倫政策與年輕人環環相扣，除了推動市政府定期與高中職、大專院校共同舉辦學生職涯探索活動，也主張設置龜山區青年創業基地，並由青年事務局來輔導取得創業資源、發展創新產品、建立商業銷售通路，讓年輕人有機會發揮。

(中國時報)