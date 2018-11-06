新北市選民 較上屆增10萬餘人

2018年11月06日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市2018年地方公職人員選舉人名冊及全國性公民投票案投票權人名冊6日至8日將在各區公所公開陳列、公告3天。新北市選委員會統計，市長選舉人數為326萬4884人，其中男性157萬7410人、女性168萬7474人，較上屆增加10萬8482人。

以選區來看，市長選舉人數以板橋區最多，有44萬8549人。淡水區、新莊、林口選舉人數則分別較上屆增加1萬4762人、1萬4009人、1萬1290人，為本屆市長選舉人數增加最多區域。

另外，市議員選舉人數為325萬7117人，其中男性157萬4215人、女性168萬2902人，較第2屆增加10萬9557人；平地原住民選舉人數為2萬7089人、山地原住民選舉人數為1萬1419人。

里長選舉人數則為323萬2581人，其中，選舉人數最多的前三名為林口區湖南里1萬6288人、林口區南勢里1萬4715人、三峽區龍學里1萬1450人；全國性公民投票案投票權人為337萬6275人，其中18歲未滿20歲公投人數為11萬1391人。

新北市選委會呼籲，民眾如發現選舉人或投票權人資料有錯誤，可以口頭或書面反映，由公所予以記錄後，轉送戶政事務所依據戶籍資料登記查核辦理。

(中國時報)