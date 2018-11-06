1票500元 九如鄉代候選人涉買票遭訴

2018年11月06日 04:12 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東地檢署偵辦賄選案件，查獲楊姓九如鄉民代表候選人疑以每票500元代價進行買票，檢警不僅扣得現金4400元及名冊記事本外，更有2人坦承收錢，5日全案偵查終結，依違反公職人員選罷法將楊男起訴，成為屏檢此次選舉首件起訴的賄選案。

屏檢主任檢察官陳怡利指出，楊姓候選人為求順利當選，涉嫌於9月間以每人每票500元代價，向選區選民進行現金買票，檢察官認為此舉已違反對有投票權人行求、交付賄賂及預備交付賄賂罪嫌，因而提起公訴。

另外杜姓及蔡姓選民坦承收賄，並分別繳回賄款1000元、2000元後，獲得緩起訴處分，並裁定各支付緩起訴處分金1萬元。

選舉進入倒數時刻，買票傳聞在坊間繪聲繪影，據聞每票已喊至1000元，甚至關鍵中間選民更有1票2000元的行情，這讓檢警絲毫不敢大意，陳怡利也坦言，賄選案件仍持續偵辦中。

屏東縣警局長葉明潭表示，現正積極偵辦以現金買票或贈送禮品等賄選方式，及以恐嚇、威脅等暴力介入的選舉手段，嚴防金錢、暴力及各種變相賄選方式介入選舉。

除此之外，警方現階段也規畫內勤員警支援外勤，提高候選人競選總部巡邏密度及編排守望勤務，強化選舉期間轄區治安維護；往年選前之夜，總會吸引支持者前往參與，警局也承諾將動員最大警力能量，直至投開票日勤務結束為止。

(中國時報)