張榮志與韓國瑜影片同框

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中國時報
／屏東報導

「韓流」效應席捲全台，高雄市長候選人韓國瑜的高人氣，連國境之南也瘋狂，繼屏東第六選區議員候選人曾瓊慧PO出韓的「發聲力挺」影片後，鎮長候選人張榮志也放出他與韓的同框影片，韓在片中強調，他有信心與張攜手再創觀光繁榮。

韓國瑜在影片中說：「各位恆春父老兄弟姊妹們，大家好，我是高雄市長候選人韓國瑜，特別向大家推薦我的好朋友張榮志議員，這次他要選恆春鎮長，恆春的觀光、農漁產業，韓國瑜、張榮志，我們有信心攜手合作再創繁榮，韓國瑜拜託大家，張榮志，謝謝！」

張榮志為此興奮不已，他說：「謝謝我的好朋友高雄市長候選人，最佳菜販CEO韓國瑜的鼓勵與加油打氣！」

年底恆春鎮長5搶1，選況激烈不已，雖然不見藍綠大對決，但藍綠票卻是非顧不可，如現任鎮長盧玉棟掛起他與縣長潘孟安的合照看板，張榮志也在自己的競選文宣中放上與綠營人士的合影，紛紛進攻綠營票倉，而近日張榮志更是積極，搭上「韓流」順風車，盼穩住藍營選票。

張榮志年底雖未掛國民黨籍參選恆春鎮長，但他顧藍營選票顧得更勤，早早即邀韓國瑜南下恆春同台，雖最後因故取消，不過他不放棄任何拉抬氣勢的機會，即使只是「影像同框」，也視為是助選神器，並透過網路廣為傳送，盼讓選民知道自己的好人緣與實力。

(中國時報)

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