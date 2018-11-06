爭宜蘭市長連任 江聰淵秀政績

民進黨宜蘭市長江聰淵昨展現爆發力，接連赴3處會勘，他盼排水工程計畫能改善淹水情形。（江聰淵提供）

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨籍宜蘭市長江聰淵為爭取連任，5日他針對強化社區治安影像系統、緊急農水路更新、市區排水改善工程，一連前往3處會勘，盼能宜蘭市在社區安全防衛、治水防護上有更高的標準，進一步達到宜市宜居的願景。

宜蘭市政治版圖是藍大於綠，本屆市長選舉江聰淵在三搶一局面中脫穎而出，因任內政績頗受好評，外界都看好他能順利連任，但國民黨宜蘭市長候選人張森霖是退休警官，有不少公教人員支持張，且林姿妙對張森霖也有加分之效，讓江聰淵不敢輕忽。

宜蘭市居住人口是宜蘭縣最多，外來車流量與車禍、治安問題也多，江聰淵認為，每次代表會與里長業務聯繫會報，都有建議設置監視器的需求，為建構智慧科技城市，江聰淵要強化社區治安影像系統，在各里逐步設置194組、388支監視器。

宜蘭市轄內農路多次管線挖掘及年久失修等因素，有老化、龜裂、下陷，以及管線開挖後恢復不平整、路面破損等情況，農水路改善轄內25條農水路，並重新鋪設瀝青混凝土路面，預計可在12月12日完工，改善民眾的用路品質。

此外，宜蘭市市區排水工程計畫，獲得縣府同意補助經費辦理，改善市區排水溝約30多處，預計可在明年1月31日完工，江聰淵表示，該工程可改善因颱風、封面挾帶豪大雨或時雨量過大，造成市區排水溝無法負荷而導致淹水情形發生。

(中國時報)

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