韓流軟平衡吃定硬對抗

2018年11月06日 04:11 中國時報 陳建仲

韓國瑜自參選高雄市長以來，不到半年不僅逆轉劣勢，甚至形成席捲「九合一」選舉的「韓國瑜現象」，這股強大的「韓流」，和韓國瑜不打負面選舉，努力在藍綠、族群和意識形態間力求「軟平衡」的作風，有很大的關聯性，台北市長柯文哲實際上也採取「軟平衡」的競選策略。反觀民進黨此次選戰一味訴諸反併吞、反介入、打假新聞、反兩岸交流，讓選民形成民進黨當家只會挾著行政資源搞「硬對抗」的負面觀感，對選舉絕對是錯誤的操作。

「軟平衡」是2012年間國際政治學界興起的論述，指的是夾在強國爭霸間的其他次等國家，在不挑戰特定國家軍事霸權地位下，可以通過集體協調外交、國際組織和相互支持等方式，在面對強國壓力時，獲得比單獨應對時所不能取得的成果，利用兩強矛盾創建均勢，其中經濟合作常扮演關鍵角色。

G20峰會即將在阿根廷舉行，外界都關注中國大陸領導人習近平和美國總統川普的會晤，能否化解白熱化的美中貿易戰。但夾在兩強中的其他國家，大多採取「軟平衡」策略，避免成為任一方的扈從，日本、南韓、印度、東盟雖然和美國有強大的軍事同盟關係，但卻視大陸為首要經濟合作的對象，在美、中對抗間力求軟平衡。

即使美國對中國目前似遏制壓過交往，在有軍事對抗性的區域，透過強化締盟和軍力存在，遏制中國挑戰，但同時通過各方面接觸交往，促使中國成為不挑戰美國地位的維持現狀國；在不危害美國地位的區域，則默認中國的角色，美國對中國，同樣也在遏制和交往間求平衡。中國對貿易戰也希望爭取國際組織或日、歐的支持，平衡美國壓力。近來在南太平洋區域扮演「反中急先鋒」的澳洲，在南太國家反對川普退出《巴黎氣候協定》和中方經濟打擊的雙重壓力下，近來也多次向北京遞出橄欖枝，希望緩和雙方關係，足見硬對抗在國際間早就行不通。

韓國瑜的競選心法就是另類「軟平衡」的體現。韓少談全國性議題，不對民進黨政府眾多爭議性改革重炮追打，集中鎖定高雄本身發展的議題。韓對轉型正義爭議甚少著墨，避免捲入藍綠對抗、爭取跨黨支持；不直接挑戰蔡總統的兩岸政策，避開統獨對立；直指高雄現況的老與弱，但不忘推銷高雄客觀條件的美與好；既訴諸「北漂族」的辛酸，也強打未來的美好願景。

當柯文哲以「兩岸一家親」在傳統藍綠對抗中，發揮軟平衡效果時，國、民兩黨似尚未體悟民心思變，此次「韓流」更勝柯的白色力量，得感謝民進黨竟然變本加厲、炒作反中對抗。蔡總統就算加碼高捷延伸到林園，但對比高捷冷清的現況，人不來高雄才是問題。蔡總統要讓高雄成為新南向中心，但韓國瑜主張讓人走進來、貨賣出去的「南南合作」，更具說服力。陳菊怒斥假消息打擊高雄，從國安機構以降一片打假，問題是一味打恐嚇牌，選民不會反感嗎？

民進黨全力追打韓國瑜「紅與黑」，反不敵韓一句「拚經濟」，韓國瑜的軟平衡讓民進黨的硬對抗失去著力點，果真是柔能克剛。（作者為資深媒體人）

(中國時報)