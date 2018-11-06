2018年11月06日 04:11 中國時報 宋燕輝

11月有兩個選舉，也可能有兩個軍演。美國將在6日舉行期中選舉，其太平洋艦隊也計畫在11月的1周時間內在南海與台海進行「航行自由行動」軍演。台灣「九合一」地方選舉將於24日舉行，而海巡署預告將於選舉前3天在南海南沙太平島進行實彈射擊演習。

再過1天，美國期中選舉就要舉行。如果川普政府真的想要利用在南海與台海進行「航行自由行動」影響選民，尤其是鞏固共和黨員的基本盤，今、明兩天，南海與台海緊張情勢勢必升高，因為中國大陸軍機與軍艦也一定會尾隨跟監。

期中選舉前，美國軍演真的會進行嗎？值得懷疑。上月中旬，美國國防部長馬提斯與大陸國防部長魏鳳和在新加坡會面時表示，中美雙方應認真落實兩國領袖共識，加強交往，增進互信，管控風險。而魏鳳和8日會再訪華盛頓，就中美軍事關係與馬提斯舉行會談。

大多數美國選民主要關心與經濟相關的議題，對南海與台海問題不甚了解，也不感興趣。因此，美國在選前進行軍演的可能性相當低。但選舉結束後，美國在南海與台海進行軍演的可能性就相當高，因為此與美國印太戰略相關，涉及川普政府的政策信用，也是歷屆美國政府的一貫政策。今年5月，美國已警告中國大陸在南海持續搞軍事化將會有嚴重後果。

台灣在11月的最後1周在南海進行火炮實彈射擊演習的計畫，有可能與美國在南海與台海的軍演前後呼應或同步執行。但此將衍生幾個與台灣內政和軍事安全、台美外交、兩岸關係以及南海地區和平穩定的問題。首先，如果海巡署選前在太平島進行實彈演習的目的是要影響選民與選舉結果，筆者認為可能性不大，因正如美國選民不關心南海與台海問題一樣，很多台灣老百姓不知道太平島在哪裡。台灣地方選舉的主要政策議題與美國期中選舉一樣，應是與民生經濟較相關。

其次，就南沙島嶼主權而言，台灣主張太平島屬中華民國，當然有權在該島進行與防衛相關的火炮實彈演習。基於「一中原則」，大陸也沒有理由反對。但是，如果台灣在南海的軍事行動是為了配合美國牽制、對抗中國大陸，加入美國的印太戰略規畫，未來太平島將遭遇重大安全威脅的挑戰。

第三，倘若美國真的在「九合一」選舉前在南海與台海進行軍事行動，那麼不管海巡署是否決定在太平島進行或延後演習，南海與台海局勢勢必升溫，兩岸關係也將更趨緊張。不分藍綠，此發展對台灣總體國防、軍事、安全、外交都不利。

當前南海情勢與2013年之前大不相同。中國大陸完成吹沙填海造島、持續進行軍事部署、掌控南海局面、主導南海未來發展主軸。太平島被3個建有3000公尺飛機跑道的南薰礁、永暑礁及美濟礁包圍。如果蔡政府國安高層在太平島進行火炮實彈演習的真正目的是想要「拉美制中」，未來台灣失守太平島是有可能的。

捍衛太平島與南海主權，台灣的最上策是呼籲南海非軍事化、各相關方克制、停止挑釁軍事演習、確保南海航運通暢安全、積極推動資源共同開發計畫、保護南海海洋環境，將南海發展成為一個真正、永久的「和平、合作、友誼之海」。（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)