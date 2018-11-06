2018年11月06日 04:11 中國時報 周陽山

美國期中選舉即將在本周二舉行，被視為對川普政績的一項信任投票。而台灣的年底大選也已進入最後倒數的衝刺階段，也被視為對民進黨執政信任與否的重要裁判。但除此之外，還有10項爭議性的公投案，牽動著兩岸關係的發展和公共政策的動向。目前有許多選區的藍、綠候選人實力仍在伯仲之間，勝負難料。但到底如何才能勝出，則必須清楚了解己方的弱點究竟為何，真正掌握選民的動向，及時做出戰略性的決策和最後的部署，才能臨門一腳，制敵機先！

在高雄市，韓國瑜逆勢操作、異軍突起，以微薄的資源挑戰在地的權貴，化不可能為可能，已成為此次選舉的領軍英雄。但英雄造時勢，切忌倍多力分，過多的行程、過勞的負荷，都將影響候選人的臨場表現和即時反應。此時宜化繁為簡、多事休息、安步為營、掌握「繪事後素」的原則，仔細推敲研擬、及時提出激勵人心的政策訴求，並鼓動「北漂」的高雄人返家投票，這才是決勝的利基。另外，如何防杜對手在最後關頭拋出新的奧步伎倆，也是一大要務，不能不察。

在台中市，盧秀燕的溫和穩健早已深入人心，值得肯定。但「攻擊才是最好的防守」，國民黨應充分動員精幹的輔選要角，從市政的政績弱項和環境快速惡化等角度，發動側翼進攻；候選人則應整合藍軍各派系，推出讓人有感的政策主張，並結合公投中的正向訴求，強調家庭和傳統價值，鼓勵軍公教踴躍投票，安定浮動的人心，一掃惱人的文化煙塵與生態霧霾。

至於台北市和新北市，迄今為止，藍軍尚未發揮兩市互聯的「同城效應」，提出結合兩地、兩人同體的積極政策主張，以追求互利雙贏。由於綠營在兩市的候選人實力懸殊，難以配合進行雙打，但藍軍卻有同心結盟、合作共贏的優勢，亟應進行議題整合，提出讓大台北地區互利共榮的政策主張。基於兩市選民的同質性高，而且很多人每天都要跨越兩市工作和生活，有太多的共同議題值得倡議，進而影響選民採取相應的投票行為。

至於為何柯P始終能掌握多數年輕人的支持，主因之一是過去4年打擊權貴、抑制建商炒房的形象持之以恆，這也還有待藍軍反求諸己，檢討過去施政缺憾，即刻提出反制性訴求，以期有所突破。這是今年選舉藍軍最大的罩門所在，也是輿論界不斷呼籲過去歷任黨主席及時宣布交棒的緣由。但能否有所突破，未來的兩周內即可見真章。（作者為國立金門大學教授）

(中國時報)