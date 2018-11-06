川普制裁伊朗孤掌難鳴

2018年11月06日 04:11 中國時報 劉國興

2015年7月14日聯合國安理會5常任理事國加德國與伊朗簽署的《限核發展協議》（JCPOA），以解除對伊朗經濟制裁，但只換取伊朗「暫緩」發展核武，協議又未提核武載具飛彈的發展亦應停止，且事實上解除制裁後所獲資金反更使伊朗爭霸及支援多國叛軍力量倍增，故川普於本年5月憤而退出JCPOA。為迫使伊朗能重新談判新協議，美國分別於8月6日及11月5日祭出二輪號稱「極限壓力」的經濟制裁。

制裁重點在禁止各國進口伊朗原油，及限制與伊朗銀行交易的企業無法進入美國金融體系，其中包括處理銀行間匯兌的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），看來第二輪的制裁像是既斷了伊朗命脈又拔除了銀根通路，伊朗似已無路可退，細究則不然。

首先，美國國務卿蓬佩奧宣布制裁的同時，即表示此措施將對8個國家給予暫緩半年實施的緩衝期，可能包括台灣。此決策髮夾彎的出現，顯示在國際油價飆漲之際，如因伊朗的原油無法輸出，世界油價將因供需失衡更加飛漲，進而導致全球經濟發展停滯，美國不但背上罵名，本身經濟也會被回馬槍打到。因此運用此招之時機不對。2015年JCPOA的簽署，伊朗願意走上談判桌，主因2012年7月開始歐盟對伊朗原油實施禁運，頓使伊朗原油輸出減少20%之故，但並未影響當時市場的供需平衡。

其次，美國退出JCPOA是單一片面的行為，其他簽署國與伊朗之間則仍受協議之約束，並均可依據聯合國安理會2015年7月20日通過的2231號決議案，繼續全面執行JCPOA，合法輸入伊朗原油。4國加德國是否願意配合美國不輸入伊朗原油就僅是政治考量了。

4國中的英、法、德3國長期以來是美國的西方盟國，是否會因此次的不同調而出現關係裂痕？至今3國正設法繞過美國繼續與伊朗進行貿易，規畫一種取代SWIFT的歐盟匯兌新機制，可望於短期內運作。故美國與3國間關係雖不至決裂，但3國會透過新清算機制繼續購買伊朗原油則幾已成定局。

此外，美國對伊朗的制裁難與美國對北韓的制裁相比。前者是美國單方毀約並違反安理會決議的行為，在執行上又阻力重重。後者是美國主導並由安理會一致通過的決議，實施以來頗有成效，終使金正恩走上了談判桌。而且只要川普不放鬆制裁，並對金正恩軟硬兼施，朝核危機就會始終處在邁向解決的氛圍中，川普就乘機不斷收割政治上的利益。

看來川普想對伊朗炮製對北韓的經濟制裁顯然不易成功，伊朗賴以生存的原油命脈得以苟存，我國也能夠續向伊朗購油，執行採購國家多元化的政策。

（作者為國立台灣大學政治系兼任副教授）

(中國時報)