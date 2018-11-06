巴西新總統親台反中 撥亂或添亂？

2018年11月06日 04:11 中國時報 主筆室

世界上又多了一個極右民粹領袖！巴西總統大選如外界預料，極右派的波索納洛贏得勝選，他矢言要為這個南美最大國帶來「秩序與進步」，以巴西目前的衰退與混亂狀況，任務將非常艱鉅。波索納洛曾指責中國大陸「不是在巴西買東西，而是在買下巴西」，是「主宰巴西經濟重要產業的掠奪者」，今年3月更親自訪台，成為巴西與大陸建交後首位訪台的總統候選人，當時中國駐巴西大使館曾發函譴責。他將如何治理巴西、處理與中國大陸和台灣的關係，會不會產生漣漪效應，值得關注。

波索納洛出身軍方，意識形態屬保守極右派，曾經公開推崇過去的軍事獨裁政權，還主張警察應有權格殺犯罪人，還威脅毀掉、驅逐或將政敵關進監獄，並詆毀婦女、黑人及同志。這種人通常位列政治光譜的邊緣，他在7任議員期間也殊無建樹，之所以能脫穎而出，全賴時勢造英雄。

曾經是金磚四國之一的巴西，在前總統魯拉交棒給羅賽芙之後，彷彿陷入了沉淪魔咒。人氣王魯拉擔任總統時的風光盛景，在羅賽芙經濟政策失調下迅速崩塌，大規模官商勾結「洗車」貪汙弊案，掃倒一片政壇大咖，魯拉至今身陷囹圄，羅賽芙因造假掩蓋預算赤字被彈劾下台。工黨從2003到2016年執政了13年，巴西也像搭雲宵飛車一樣升到雲端又跌落谷底，遭遇了史上最嚴重的經濟衰退。此外，犯罪率飆高治安惡化，光去年就有64000人被謀殺。人民對政治貪腐、經濟衰退、治安惡化、施政不力怨氣沖天，「換人做做看」的賭爛情緒在波索納洛身上找到出口，民怨浪潮把他推上了總統府。

波索納洛的極右派主張深具爭議，他標榜要為巴西帶來秩序與進步，主張鐵腕整頓治安，降低刑法懲罰年齡，賦予警察就地格殺權，並放寬擁槍條件，這些恰好打中了望治心切的選民。他的經濟政策則是自由開放，主導人是擁有芝加哥大學博士學位的葛德斯，政見包括大幅降低進口關稅、控管預算赤字、解除對農業的限制、推動國營事業民營化等，此外並進行年金改革以改善財政負擔。他主張加強開發亞馬遜雨林，因此揚言退出《巴黎氣候協定》。

波索納洛明顯反中親台，這和他向來反左的極右派意識形態有關，也因為民族民粹主義不滿外國勢力伸入巴西，他對中國之手買下巴西的批判，和國際間質疑中國的援建造成「債務陷阱」一樣，都是對外國藉經濟力量掌控民生、侵蝕主權的憂懼，也可解讀為中國的「一帶一路」過度高調，在國際間引發疑慮與民族情緒的反彈。

不過，若以為巴西因此將在外交政策上大轉向，對台灣表達特別友好的外交支持，可能是會失望的。

當年雷根總統在競選時曾宣稱要與台灣復交，上任後卻與中國簽下對台灣極為不利的《八一七公報》，因為當了總統之後必須回歸現實。現在中國是巴西第一大貿易夥伴，也是巴西最大順差來源國及重要投資國，2003年至今投資了1240億美元，是巴西大豆、礦產的最大買家。中國和巴西去年雙邊貿易總額是750億美元，而台灣和巴西的貿易額只有30億美元，兩岸之間對巴西的經貿意義差別極大。

波索納洛當政後的第一要務應該是拚經濟、救治安，外交完全不是重點。就算他心中傾向台灣，3月來台訪問時走訪經濟部、台科大、南湖國小及幾家科技企業，似有取經之意，但就任總統後，他沒有必要給自己的拚經濟找麻煩，在兩岸間大轉向而破壞和最重要貿易夥伴的關係，何況中國已在選後積極示好拉攏。如果美中貿易戰繼續交火，中國可能轉而增加對巴西大豆的採購，波索納洛料將樂見拚經濟有了更多火力。

波索納洛的激進主張或許在競選時能大大吸引眼球，但要落實為政策、獲得國會通過並且順利執行，還必須付出更多的心力，口號終將面對現實的考驗，若交不出政績，他自己也會面對「民怨海嘯」。他對台灣的友好是否能落實為具體轉變，我們可以期待，但不必過度想像。

(中國時報)