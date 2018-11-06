2018年11月06日 04:11 中國時報 主筆室

今年九合一選舉最熱門的話題莫過於是霸王韓流的威力，韓國瑜挾網路「空軍」聲勢和「陸軍」造勢晚會人潮，逼著綠營全體動員要保住在高雄20年的江山，5日連柯文哲競選總幹事小野也跳出來力挺陳其邁，看起來不只陳其邁急了，柯文哲的選情也跟著告急。

新北市侯友宜、高雄市韓國瑜，兩個人都不是國民黨傳統黨務系統出身，但「神探加菜販」的結合，讓國民黨打出非典型的選戰，並憑藉個人資經歷和形象魅力殺出一條血路，其中韓國瑜如孤軍般空降敵營高雄市，形勢更為凶險。

這幾個月來，韓國瑜靠著網路空軍力量，在短時間突襲成功，一場鳳山造勢活動瓦解綠營穩贏的迷思，陳其邁開始上媒體猛批對手，甚至辭去立委，要用沒有後路的悲情訴求阻擋這股霸王韓流擴散。

據本報最新民調，韓國瑜支持度贏了陳其邁9個百分點，甚至看好度亦首次超越陳其邁，韓更獲得高達92.8%泛藍群眾支持，最特別是昔日首投族幾乎都是偏綠，這次出現五五波；反觀陳其邁，支持者仍以長者為主。

韓國瑜成功進軍高雄綠地，從目前國民黨其他艱困選區的選情看來，似已產生外溢效果，藍軍明顯歸隊，外溢效應打造出新藍海版圖，讓代表白色力量的台北市長柯文哲在此次選戰中受到壓力。柯文哲一路領先的民調，已經逐漸被丁守中追近，為了確保勝算，操作棄保效應是最好的保證，小野的動作無疑就是釋放柯P與綠營重修舊好的訊息。

柯文哲說自己聽到小野幫陳其邁後「只嘆了一口氣」，但從姚文智先前在辯論會「比錯」柯文哲的選舉號次，棄保效應似乎已經成為默契。

只是，不要忘了，策略性操作對政治人物誠信的傷害是永遠的。

(中國時報)