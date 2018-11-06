2018年11月06日 04:12 中國時報 張景為

選戰進入最後階段，「韓流」效應持續發威，全台焦點匯聚於此。民進黨在高雄有輸不得的壓力，幾乎傾全黨之力拱衛港都；國民黨則是心情微妙，泛藍陣營欣喜振奮之餘，領導階層尤其是幾位老天王，更有著對未來大變革的不確定感。

目前民進黨在高雄，除了不斷進駐增強的黨政人力、資源，近日又陸續傳出部分電視媒體遭外力干預、紛紛轉向的跡象。而由4日台北市長電視辯論會上，姚文智竟然「飛象過河」猛打韓國瑜的表現，更是證明選戰進入關鍵衝刺階段，民進黨在執政失能、反擊無力下，顯然是刻意淡化由韓流帶起、迅速感染全台的經濟訴求，而將地方大選層級升高，主打「愛台護台」升級版的全面「抹紅」攻勢！

上次地方大選冒出了一個柯文哲，這次又橫空出世了一個韓國瑜，可見「非典型」與網路戰已形成造就奇蹟、揮灑夢想的兩大要項，而變革的潮流更明示著全新的政治時代已經來臨，無覺醒、跟不上、還在抗拒的政黨或政客，必然會被淘汰。但韓國瑜從無到有、逆勢翻轉的經典，看似神奇可循，卻未必可以照樣複製，其中奇正相生，仍須釐清。

先看網路戰。包括社群與通訊軟體等網路平台，固然進一步證明了這絕對是未來選戰、乃至施政溝通上的利器，但網路可以虛擬造勢，候選人的特質與魅力則是實際的考驗，虛勢與實力結合方能成事，缺一不可。再者，韓這次在綠營傳統鐵票區避開敏感的政治，完全以「拚經濟」為訴求，配合諸多琅琅上口、接地氣的詞語，成功打動在地人心。但到了2020總統大選時，攸關中央政權與國家走向，台灣的經濟發展榮枯與兩岸關係息息相關，兩岸議題的論述與攻防絕對避無可避，必然成為交鋒乃至攤牌決戰的焦點。

第三也是最微妙的是，連國民黨都必須承認，韓流旋風基本上與國民黨關係不大。韓國瑜雖掛著國民黨籍，但卻有意淡化，在造勢場合往往是國旗比黨旗多，也不太貼近藍營大老，大家心照不宣、不凸顯政黨標幟，讓非藍的經濟選民也願意轉向接受他。

無庸諱言的是，韓國瑜的表現與氣勢，既預示了未來他在泛藍陣營的領導地位，甚至台灣的藍綠政黨結構都會面臨裂解與重組；衝擊所及，當然就是吳敦義、朱立倫從太陽變夕陽的結果。這種權力交替的矛盾已可預見，只不過，現在國民黨必須團結求勝而暫時隱忍不發。

為了徹底阻絕韓國瑜所掀起的熱潮，民進黨正發動國安局與調查局放出國安、情蒐等「資訊」，配合民進黨的指控與影射，共同營造出中國大陸金援、滲透、干預台灣選舉的「恐共」氛圍；在紅帽子滿天飛卻沒有任何實證下，所有的非民進黨候選人儼然都成了可能賣台的「嫌犯」！

問題是，現在的台灣人有那麼容易被大陸洗腦嗎？為什麼以前都沒洗成，這次就能？要洗腦滲透幹嘛找上綠營鐵票區的高雄，有那麼容易洗嗎？刻意避開兩岸與政治、純以拚經濟為訴求的韓國瑜竟然也會被扣上紅帽子，還有什麼人不會被扣紅帽子？民進黨不去反思鐵票區為何崩解、年輕選票為何開始背離的真正原因，卻重複操作逐漸貶值的老戲碼，最後只有選票能提供真正的答案。

(中國時報)