2018年11月06日 04:12 中國時報 莊奕琦

中美貿易戰從今年3月起迄今鏖戰多月，互不相讓。日前習近平第2次南巡與5日在首屆中國國際進口博覽會上演說，堅定表示開放不走回頭路，積極開放合作、促進共同發展，言下之意，中國會繼續留在國際自由貿易體系中。川普更在推特上表示，川習熱線相談甚歡，在11月底阿根廷的G20峰會上雙方正安排面談。未來的發展更令人撲朔迷離。

弔詭的是，施行社會主義計畫經濟的中國竟然提倡多邊貿易協定與擁抱國際自由貿易體制；而採行資本主義市場自由經濟的美國，卻主張單邊或雙邊的貿易模式與徵收關稅的保護主義。集權中國正因為市場經濟改革與融入世界貿易體系而促進其國內經濟發展，改善人民生活進而鞏固國家共產主義集權統治的正當性。

而民主的美國，一直是自由經濟的擁護者，基於美元國際強勢貨幣的優越性，以大量地發行美鈔（全球約有2/3的美元是在美國境外流通）支撐長期貿易逆差，滿足國內過度消費的繁榮假象，卻也難掩國內產業生產競爭力下滑的窘境，最後迫使保護主義抬頭，為自身的利益並不惜發動以鄰為壑的貿易戰，冀望能保住美國的世界龍頭地位。

目前中美貿易戰的範圍與層級，對美國而言會對特定地區或特定的產業產生衝擊，對整體經濟不會有全面性影響，但對期中選舉的選情會有影響，故川普會不得不做某種妥協；對中國而言則是全面性的整體經濟與跨產業面的衝擊，對集權統治的中國會是致命一擊，經濟的不穩定將動搖集權統治的正當性，這也就是為何中國的經濟政策只能進一步深化開放、不能走回頭路的原因。

國際貿易的目的，出口是為了進口，透過出口可以進口自己無法生產或生產成本太貴的產品，從而提升國內消費者的福利。如果持續出口大於進口，必然造成大量的外匯累積，反應在購買國外資產或擁有外匯，等於是借錢給國外花，而長期犧牲國內消費者的福利，有違經濟發展的目的。正確的做法是增加進口並逐步讓匯率升值改善貿易條件，讓外國產品價格更便宜而可消費更多的進口，匯率升值也可加速產業升級改善經濟結構。故大陸舉辦首屆國際進口博覽會算是邁出正確的一步，具象徵意義，未來如何擴大進口、人民幣升值與國際化、改善產業結構等將是改善貿易不平衡的關鍵。

台灣經濟情勢自2000年以來即陷入所謂「中所得陷阱」，經濟動能趨緩，實質薪資零成長，國內物價穩定但貿易條件惡化，持續貿易順差，但匯率卻始終維穩，再加上服務業生產力低落，附加價值低，缺乏國際化的服務貿易，致產業結構未能適時轉變升級，也該是適時改善貿易結構的時候了！（作者為國立政治大學經濟學系特聘教授）

(中國時報)