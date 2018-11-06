國營機構的SOP睡著了

2018年11月06日 04:12 中國時報 葉宗洸

國營機構最近幾周的品保及工安意外頻傳，彷彿一部機具的螺絲鬆脫後，零組件便開始一一掉落。上月21日中油公司主動揭露桃園煉油廠95無鉛汽油品質不合格，就在中油發布訊息的同一天下午，台鐵局普悠瑪列車脫軌意外造成超過200人的重大傷亡，1周不到，台電公司台中火力電廠分別在27日與本月1日發生工安意外，導致3名包商工人死亡。表面上，這幾起事件的肇因各自不同，但若細究其作業流程，歸根究柢都是「標準作業程序」（SOP）沒有落實所致。

首先，中油桃園煉油廠此次生產的油品，不合格的主因是未通過中油內部的銅片腐蝕測試。中油一方面啟動賠償作業，另一方面也承認，若長時間使用可能導致「油箱之液位感知器偵測接點逐漸腐蝕」，而市面上各型車輛的設計與材料各自不同，一般車主該如何界定所謂的「長時間」？無論如何，桃園煉油廠的95無鉛汽油如何在不符品質規範的情形下，順利運出廠區至各地加油站？中油必須詳查油品檢驗的SOP是否沒有被確實執行。

其次，普悠瑪列車事故更是令人難以接受。列車司機員與調度員曾在事發前頻繁討論列車的異常狀況，此期間列車喪失動力多次，內部簡訊也顯示列車曾在宜蘭站停留兩分鐘進行維修，但是沒有成功，調度員指示司機員繼續行駛。後來列車超速防護系統（ATP）被關閉，列車終因超速行駛而在彎道翻覆。普悠瑪是新款列車，理應具有更完善健全的SOP。從司機員與調度員的冗長對話中，似看不出普悠瑪列車有處理「多次喪失動力」的SOP。

最後，台電中火歲修期間的兩起工安意外明明都可避免，卻因SOP沒有被落實執行而發生憾事，雖是包商作業疏失，但業主難辭監督不周之咎。針對各機組的水下歲修作業，中火絕對訂有必須遵守的SOP，但是否因歲修期程緊迫或其他原因，促使潛水員在風強水急的海水環境下仍勉強下水作業，必須詳加調查。

接著在中火8號機發生的工安意外更是離譜，1名包商員工因同事作業疏失，在執行空氣預熱器從事清灰作業時，慘遭大型機具捲夾致死。大型機具的操作都有使用前確認人員淨空的SOP，機具操作人員何以未確實遵守？以上兩起事件，業主台電難辭監督不周之咎。

國營機構向來多是獨占事業，在鮮少競爭者的經營環境下，容易出現發條鬆弛而不自知的情況，尤其是包商充斥的事業體，業主往往輕忽監督責任不亞於執行責任的重要性，去年震驚全國的815大停電不就是個鮮明的案例？政府要博得民眾的信任，站在第一線服務的國營機構必須時刻惕勵自己，該為事件負責的主管絕對不能逃避，否則民意一旦逐漸流失，千百倍的時間也終難喚回。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)