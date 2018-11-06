2018年11月06日 04:12 中國時報 彭懷真

通常美國期中選舉的投票率都不會太高，重要性及影響力都無法與4年1度的大選相比。可是6日即將投票的選舉將創下多年來最高的投票率。共和黨失去眾議院優勢的機率不低，川普未來的日子恐難以耀武揚威；假如民主黨在參議院也掌握多數，川普的總統寶座將坐不穩，國際情勢也將增添重大變數。近兩年讓人目不暇給的世局又將有新的形勢。

什麼理論最能解釋這些日子政治與經濟的持續變動？前年此時一位又一位美國選民圈選共和黨的候選人為總統，使特立獨行的川普成為全世界最有權力的人。這些選票如同一隻又一隻蝴蝶揮動翅膀，看似不怎麼樣重要的選擇，共同凝聚出一股力量，「蝴蝶效應」在政治領域出現。選後，美國國內、美國與各國、美國與各重要國際組織的情勢都沒有一定的軌跡可循，都出現各種失序的現象。各穩定系統處處動盪、從均衡轉變為不均衡，原本可以解釋的讓人難以相信。因此，原本用於說明氣象變化的「混沌理論」成為顯學。

在台灣，「蝴蝶效應」所產生的「混沌理論」也出現了。無數選民正在揮動國旗參加有韓國瑜出現的活動。幾百人、幾千人、幾萬人、超過十萬人，自動自發揮舞中華民國國旗，這種現象即使在國慶日都見不到。美麗的國旗如同美麗的蝴蝶，改變了政治生態，使選舉情勢日益混沌。

韓國瑜的參選，使此次地方性的選舉重要性快速上升。對縣市長的投票有如美國期中選舉，也是對中央政府的執政黨做信任投票。蔡英文與川普最近都四處奔波，為自己政黨的候選人站台，聲嘶力竭宣揚自己的政績又抨擊對手，蔡英文的心境與川普這兩天的忐忑不安，或許類似。兩人都因為這2年多的執政錯誤面對選民的質疑，都可能挫敗。

所有因蔡英文得到職位的人與川普身邊的新貴，或許類似。蔡英文政見的可行性，如同川普極力推銷的想法，充滿不確定性。

勞動部長許銘春最近已經表示「為派遣人力設置專法不可行」，派遣專法是蔡英文競選總統時重要的勞工政見，如今被主管部會的首長擱置。蔡英文還有好些寫在白紙黑字的訴求，將因為高雄市選民的市長選票而有截然不同的命運。倘若民進黨大敗，這位曾經被寄予厚望的女總統，將面對難以想像的前途。

俗話說「當家不鬧事」，偏偏民進黨與美國共和黨這兩年都完全執政，也都愛鬧事。還好，有選舉！11月兩地的選舉，對愛鬧事的執政者都可展現新的民意。台灣此次選舉投票率可望創下近年新高，無數選民體會到自己手上一票的重要性，人人要像蝴蝶揮動翅膀，對執政者表達心聲。

（作者為東海大學圖書館館長）

(中國時報)