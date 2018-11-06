特里福諾夫 DG金字招牌

丹尼爾．特里福諾夫將首度來台，擔任DG 120周年音樂會的音樂家。（牛耳藝術提供）

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中國時報
／台北報導

全球最負盛名的古典唱片廠牌德意志留聲機公司（Deutsche Grammophon Gesellschaft，以下簡稱DG），成立120年來，為多少頂尖名家大師留下珍貴錄音，一塊金黃色的招牌，已是品質保證。

今年DG特別展開120周年全球慶祝活動，並邀請旗下專屬合約、柴可夫斯基與魯賓斯坦鋼琴大賽雙料金獎得主鋼琴家丹尼爾．特里福諾夫來台，演奏難度甚高的拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲，可說是古典樂界一大盛會。

北京紫禁城前秀琴藝

丹尼爾．特里福諾夫現年27歲，年紀輕輕已紅遍國際樂壇，他剛被全球指標性雜誌《音樂美國》評選為2019年度藝術家，曾獲葛萊美最佳器樂演奏獎，日前在北京紫禁城前，與指揮家余隆、上海交響樂團演出DG 120周年音樂會，也受到廣大的歡迎。

環球唱片古典暨爵士事業處總監傅慶良表示，DG在2013年和丹尼爾．特里福諾夫簽下專屬合約，短短5年內連續發行8張錄音，實屬不易，「錄製曲目包括拉赫曼尼諾夫、李斯特、蕭邦等作，同時也和小提琴家蘇菲．慕特合作室內樂錄音，錄製頻率很高，可見他在市場上備受肯定。」

錄音場所不限錄音室

傅慶良表示，DG是百年唱片大廠，也是古典樂的搖籃，頂尖大師音樂家如卡拉揚、巴倫波因、紀辛、波里尼、索科洛夫等，皆在DG留有許多錄音。

這回DG安排丹尼爾．特里福諾夫擔任120周年音樂會的重要音樂家，出訪北京、首爾和台北等地演出，意義非凡，也顯見古典音樂界有一股世代交界的風潮，極具指標性，「這些新生代的演奏家們，錄音的場所不再只限制在錄音室，有時一場獨奏會也可以是一場可發行的錄音，這是新時代的作法。」

丹尼爾．特里福諾夫音樂會將於11月20日舉行，並與指揮家安東尼奧．帕帕諾爵士、聖西西里亞管弦樂團合作，地點在國家音樂廳。

(中國時報)

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