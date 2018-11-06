英讀者狂催 我們要更多金庸

2018年11月06日 04:12 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

要怎麼把金庸武俠的精髓翻譯給不懂華文的西方人讀？《射鵰英雄傳》（Legends of the Condor Heroes）第一卷《英雄誕生》（A Hero Born）今年2月正式在英國出版，出版社形容金庸的影響力有如東方的托爾金。英國版主編保羅．恩格斯表示，「金庸小說的迷人在於他筆下的武功不只是打鬥招式，更代表了這些人物存在於世間的生活態度和意義。」

恩格斯近日來台，特別接受採訪表示，「英國人其實對中華文化很感興趣，對於東方武術的概念也不陌生，但金庸的小說跟過去讀過的任何小說都不同，他描繪戰爭、打鬥的文字帶有詩意，不只是殘酷的砍殺而已。」

恩格斯認為，「剛開始讀金庸時，或許會先被歷史吸引，但隨著情節進展，很快就會被帶入故事中。像是主角郭靖跟反派楊康的對比有如陰陽兩面，郭靖雖然不像楊康精明，卻靠著勤練功夫補強，作為讀者看著他成長的過程很有意思。」

《射鵰英雄傳》英國版將出版成4冊，今年2月出版由瑞典漢學家郝玉清翻譯的第一冊《英雄誕生》之後，明年一月將出版香港譯者張菁翻譯的第二冊《未竟之約》（A Bond Undone），後續也會陸續出版《神鵰俠侶》和《倚天屠龍記》。雖然原先預計以一年一冊的速度出版，恩格斯表示，未來可能會再找更多翻譯合作，「因為出版後讀者頻頻催促：我們還要更多！」

不過恩格斯也坦言，翻譯和編輯的過程必須花大量時間，他和兩位編輯花許多時間密切討論，像是為了讓打鬥場面的英譯呈現武打的節奏，郝玉清還實地演練，用句子長短呈現打鬥過招的緊湊感。恩格斯表示，他目前最喜歡的是明年將出版的第二冊中，描述黃藥師以音樂入武功的情節，「這是我第一次看到有人將音樂融入打鬥之中」。

(中國時報)