中信盃棒球賽 台東豐田國小奪冠

2018年11月06日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

第5屆「中信盃全國棒球錦標賽」少棒組經過5天的激烈對戰，昨日台東縣豐田國小以10比0完封新竹縣中山國小，以連勝7場的紀錄，奪得最後勝利！豐田國小球員接下冠軍獎盃後，特別感謝教練，以及曾與他們在球場上較勁的所有對手，為今年的中信盃賽事畫下完美句點。

第5屆中信盃由中國信託慈善基金會舉辦，自本月1日起連續5天賽程，參賽隊伍包括接受「愛接棒─少棒暨青少棒資助計畫」所資助的全台23所青少棒、少棒球隊。青少棒組已於3日完美落幕，由高雄市橋頭國中奪冠。

昨日中信盃最後一戰，豐田國小與中山國小挺進冠亞對決。豐田國小自預賽以來，一路連勝，全隊士氣高昂、自信爆棚，但對上去年冠軍隊伍中山國小也不敢輕心。

豐田國小總教練莊獻祥表示：「孩子之前狀況比較不穩定，來到中信盃之後特別加強訓練，這場有把能力完整展現，有這樣的成績很替孩子開心！」豐田國小曾獲第2屆中信盃亞軍，為了捲土重來，全隊不只加強練習，也特別要求提升專注力，並在球場上學習對手的態度，終於能在今年揮舞冠軍錦旗！

在個人獎部分，豐田國小莊獻祥教練因穩定的戰術調配，獲得本屆「最佳教練獎」肯定；豐田國小投手楊譁永在最後一場戰役守住3局沒有失分，獲得「總冠軍戰MVP」殊榮；在本次賽事中共投出15K的立人國小陳宇翰則獲得「三振王」美名。冠軍隊中的黃義傑贏得「打擊獎」與「長打王」、高士凱榮獲「打點王」，季軍隊關西國小范茗舜得到「投手獎」及「最佳美技獎」肯定。

中信慈善基金會副董事長陳國世今日為少棒組冠軍賽開球，並於賽後頒發冠軍獎盃，並提醒球員們務必信守棒球精神的態度，也別忘了要好好讀書。「你們是一個團隊，是彼此的兄弟，所有過程都是大家一起參與，所以請記得感謝他們；同時也別忘了謝謝教練與老師，他們就像家人一樣陪伴你們，值得與你們分享榮耀。」

(中國時報)