當代抽象融入傳統元素

2018年11月06日 04:12 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

華人藝術家嘗試將當代抽象藝術融入傳統工藝與文化元素，儼然成為締造自身風格以及與西方抽象藝術做出區隔的方式，另一方面也因作品具備西方抽象精神語彙而無隔閡地受到國內外矚目。

大陸抽象藝術家蘇笑柏，自2002年開始關注具有上千年歷史的古老材料「大漆」，也使他從早期的西方抽象油畫作品產生轉折，他在研究大漆材質的同時被古代漆器在製作過程中使用的麻布包裹技術吸引，認為這項工藝使得層層大漆露出色彩的原始形態，並藉著大漆展現材料與繪畫之間隨機與自由的對話。

蘇笑柏的大漆創作，會利用木板塑形，接著繃上多層麻布後反覆塗刷、覆藝，畫面於是不斷游動、擴展，大漆的色彩也在漂浮和裂變中由衝突而回歸和諧，蘇笑柏坦言這樣的作法無法預測一幅作品在何時才是最恰當的完成階段。近期由財團法人耿藝術文化基金會策展，蘇笑柏的《無時無刻》個展於日本兵庫縣立美術館展出，其中多件是全新創作且尺幅高達2米。

作為台灣「五月畫會」的成員，已屆84歲的旅美華人藝術家馮鍾睿，畫風從早期的油畫演變至今的壓克力抽象作品，並獨創結合了壓克力顏料、聚酯薄膜、紙張及拓印等技巧的「製作」，均可見他受到書法筆觸、中國畫詩意想像的影響，近期他在香港世界畫廊的個展，則展出了他近20年來的新作，延續他90年代初創出的拼貼方式，將丙烯顏料塗在聚酯薄膜上，進行碾壓而產生隨機抽象的圖案，再將這些純粹的抽象元素轉移至畫布上進行第二次創作。

馮氏此次展出的代表作之一《2017-7-25》，他便表示是在思考永恆的意義，表達「最終時間將會摧毀一切」。

(中國時報)