楊麗花至情照顧洪家三代人

2018年11月06日 04:12 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 報導

1983年事業如日中天的楊麗花（右）嫁給洪文棟。（資料照片）

楊麗花褪去巨星光環，貼心為老公補妝。（資料照片）

洪文棟（左）1983年參選立委，楊麗花（右）為其助選。（資料照片）

歌仔戲國寶楊麗花的丈夫、前立委洪文棟4日因心臟病病逝，享壽80歲。楊麗花5日透過陳亞蘭經紀人證實洪文棟離世，沒有承受太多痛苦。經紀人昨說，楊麗花相當悲傷難過，但知道外界關心，很謝謝大家，不過洪文棟生前曾交代家人低調處理後事，所以請大家給家屬多一點空間平靜處理。與楊麗花情同母女的陳亞蘭與另一位楊麗花愛徒紀麗如目前都陪在楊麗花身邊。

楊麗花友人昨透露，洪文棟近幾年身體狀況不好，傳出婚變前，楊麗花會帶友人到大直家和洪文棟餐敘，當時洪文棟看起來行動遲緩、虛弱模樣，吃飯時，楊麗花也會像哄小孩的語氣問洪文棟：「你要不要吃這個啊？」前年兩人被爆分居、離婚，也傳洪文棟沒給楊麗花半毛錢，夫妻曾出面闢謠。友人說，分居後，楊麗花住天母，洪文棟住大直，兩人幾乎沒往來，楊麗花如果真的沒拿洪文棟半毛錢，那真的是不顧夫妻情分，因為楊麗花除了照顧洪文棟，對洪的4個小孩和孫子也視如己出，算是照顧洪文棟一家三代。

愛情長跑8年

洪文棟曾是高雄醫學院畢業的骨科醫師，在榮總服務20多年，1983年卸下醫師袍轉戰政壇參選立委當選。楊麗花當年透過姊妹淘牽線認識洪文棟，兩人愛情長跑8年，洪文棟以幽默擄獲芳心，他喜歡捉弄楊麗花，有次與友人去日本玩，等纜車時，洪文棟看到旁邊有台灣觀光客，心生一智，突然大叫「楊麗花」，把楊嚇得不知所措，洪文棟在旁樂歪。他也擅長用電話攻勢，1天8到10通，讓忙碌的楊麗花備受關愛。

為繼子寧不生

楊麗花39歲事業如日中天時，嫁給有過一段婚姻的洪文棟，楊麗花曾說「幕前我是大眾情人，幕後我永遠只做洪文棟一個人的情人。」當年兩人在圓山飯店舉行世紀婚禮擠進5000人觀禮，盛況空前，洪文棟獻上5克拉婚戒更成焦點。被問夫妻相處模式，楊麗花曾說：「我們是一見鍾情、二見傷心、三心兩意、四肢無力、五臟俱疲、六六大順、七上八下、久久一生、十全十美。」

楊麗花婚後對洪文棟前妻的3女1子照顧得無微不至，洪文棟曾對媒體說，楊麗花曾幾度流產，「別人都以為她是自然流產，其實是她自己決定不生的，她為我跟孩子做犧牲，卻不輕易說出來。」楊麗花把所有的母愛都留給這4個孩子，曾說：「一旦有了我自己的小孩，外人難免會對我有『偏心』的質疑。」洪文棟和前妻生的3個女兒書都念得很好，唯獨小兒子不愛念書，楊麗花擔心他未來發展，因此把洪士琪送去夏威夷念大學。

(中國時報)